Torre del Greco, arrivano altre 33 telecamere: ecco dove saranno installate

A cura della Redazione

Una rete di videosorveglianza più capillare per controllare i punti maggiormente sensibili della città di Torre del Greco e rafforzare la prevenzione contro illegalità, abusivismo e sversamenti di rifiuti. È l’obiettivo del nuovo intervento approvato dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella, che prevede l’installazione di 33 nuove telecamere entro la fine dell’anno.

Il progetto ha un costo complessivo di 219mila euro, Iva compresa. Palazzo Baronale ha formalmente richiesto al Ministero dell’Interno, attraverso la Prefettura di Napoli, un finanziamento di 109mila euro, poco meno della metà della somma necessaria. La parte restante sarà coperta con risorse del bilancio comunale.

Ventuno telecamere di contesto e 12 per leggere le targhe

Il nuovo sistema sarà composto da 21 telecamere di contesto e 12 dispositivi Ocr, questi ultimi in grado di effettuare la lettura delle targhe dei veicoli.

“La sicurezza è, per i cittadini, un diritto primario”, si legge nella delibera approvata dall’esecutivo comunale.

L’obiettivo dichiarato è rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alle diverse forme di illegalità presenti sul territorio. Le nuove apparecchiature saranno destinate al controllo di piazze, uffici postali, strade, siti a vocazione turistica, scuole ed edifici istituzionali, oltre alle zone caratterizzate dalla presenza di locali notturni.

Particolare attenzione sarà inoltre riservata alle aree interessate da abusivismo commerciale, occupazioni abusive e sversamenti illeciti di rifiuti, soprattutto nelle zone periferiche.

Gli altri progetti già finanziati

L'intervento si aggiunge agli investimenti sulla sicurezza già avviati dal Comune.

Tra questi figura il programma “Scuole sicure”, per il quale l’ente ha ottenuto un contributo di 30mila euro, e un ulteriore progetto finanziato attraverso fondi Poc per 230mila euro.

A questi si affianca il finanziamento di 100mila euro del Parco Nazionale del Vesuvio, grazie al quale è in corso l’installazione di altre 21 telecamere: 14 di contesto e sette dedicate alla lettura delle targhe.

Gli apparecchi interesseranno diverse zone, tra cui Camaldoli, via Pisani, via delle Margherite, via Montagnelle, via Pagliarelle, Resina Nuova, via Salzano, via Viuli e Cappella degli Orefici.

Obiettivo: coprire i punti sensibili entro dicembre

I diversi interventi sono seguiti dal servizio Videosorveglianza della Polizia Municipale di Torre del Greco.

L'obiettivo dell'amministrazione è arrivare entro la fine del 2026 a una copertura più uniforme dei punti considerati maggiormente sensibili del territorio comunale.

Le immagini confluiranno nel sistema di controllo attivo presso il comando della Polizia Municipale di largo Costantinopoli, in collegamento con le altre forze di polizia, così da rendere la videosorveglianza uno strumento sempre più capillare per la sicurezza urbana.