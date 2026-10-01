Torre del Greco, via libera al nuovo stadio: stanziati 18 milioni di euro

A cura della Redazione

Passo decisivo per la realizzazione del nuovo stadio comunale di Torre del Greco. Il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, giovedì 1 ottobre, ha approvato con 15 voti favorevoli la variazione di bilancio che mette a disposizione circa 18 milioni di euro per la costruzione dell'impianto.

Il nuovo stadio sorgerà all'interno della Cittadella dello Sport di viale Europa, area nella quale sono già previsti una piscina e un palazzetto dello sport finanziati attraverso le risorse del Pnrr.

Oltre 12 milioni liberati grazie al rispetto degli obiettivi Pnrr

La parte più consistente delle risorse, 12.840.906,07 euro, proviene dallo sblocco di somme che il Comune aveva prudenzialmente accantonato a garanzia della completa copertura degli interventi finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il rispetto delle scadenze e degli obiettivi previsti dal Pnrr ha consentito all'ente di rendere nuovamente disponibili queste risorse.

Altri 5.241.161,30 euro derivano invece dallo svincolo di fondi originariamente destinati agli interventi conseguenti al terremoto del 23 novembre 1980 e rimasti nelle disponibilità dell'ente per molti anni. Nel complesso, le due voci ammontano a poco più di 18 milioni di euro.

Fiore: «Risorse disponibili e utilizzabili»

Durante il dibattito sono stati sollevati dubbi dai rappresentanti dell'opposizione, che hanno poi lasciato l'aula al momento della votazione.

A rispondere è stata l'assessore al Bilancio Anna Fiore, che ha spiegato come lo sblocco delle somme accantonate a garanzia degli interventi Pnrr sia stato possibile grazie al raggiungimento dei target previsti.

Sui fondi legati al terremoto del 1980, l'assessore ha invece sottolineato come la possibilità di utilizzare quelle risorse non fosse stata sfruttata in precedenza.

Mennella: «La città avrà finalmente uno stadio funzionale»

Prima del voto è intervenuto il sindaco Luigi Mennella, che ha sottolineato l'importanza della decisione per una città che da decenni attende una nuova struttura sportiva.

«Siamo tutti noi orgogliosi di avere raggiunto un risultato sul quale nei decenni scorsi sono stati spesi fiumi di parole. La città avrà uno stadio funzionale e lo avrà in un'area, quella di viale Europa, già interessata da importanti interventi», ha affermato il primo cittadino.

Mennella ha inoltre evidenziato che i fondi sono garantiti attraverso il bilancio comunale.

Il sindaco ha infine espresso rammarico per il mancato finanziamento nazionale di 10 milioni di euro, che il Comune aveva richiesto presentando lo stesso progetto nell'ambito di un piano di interventi che ha poi destinato le risorse ad altre città.

Con l'approvazione della variazione di bilancio, dunque, prende forma il progetto della Cittadella dello Sport di viale Europa, destinata a riunire nello stesso polo stadio, piscina e palazzetto dello sport.

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