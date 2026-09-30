Torre del Greco, oltre 8mila presenze per Voci d'Autunno Jazz Festival

A cura della Redazione

Oltre ottomila presenze, posti a sedere quasi sempre esauriti e un alto gradimento del pubblico per la qualità degli spettacoli. Si chiude con numeri positivi la quarta edizione di Voci d’Autunno Jazz Festival, la rassegna che per tutto il mese di settembre ha animato Torre del Greco.

Otto gli appuntamenti ad ingresso gratuito promossi dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, ospitati sul palco allestito nell’area esterna degli ex Molini Meridionali Marzoli.

Da Gualazzi a Cammariere, un mese di grande musica

Il cartellone, curato dall’ufficio Cultura del Comune con la direzione artistica di Gennaro Russo, ha puntato su una proposta capace di coinvolgere pubblici di diverse generazioni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ad aprire la manifestazione è stato Raphael Gualazzi, vincitore della sezione Giovani del Festival di Sanremo nel 2011, seguito il giorno successivo da Chanda Rule & Sweet Emma Band.

Il secondo fine settimana ha visto protagonista Daniele Sepe con L’imbroglio sul lenzuolo e la partecipazione di Flavio Boltro.

Particolarmente significativa la risposta del pubblico per il concerto di Sergio Cammariere, che si è esibito con la sua band facendo registrare un autentico pienone.

Otto concerti gratuiti agli ex Molini Marzoli

La settimana successiva è stata la volta di Ray Gelato & The Giants e di Vincent Peirani Living Being IV, con Time Reflections.

A chiudere il festival, venerdì 25 e sabato 26 settembre, sono state Karima, già protagonista a Sanremo nel 2009 nella sezione Nuove Proposte, e Athena Wilson, accompagnata dalla Luca Giordano Band.

Un programma che, secondo i dati diffusi dall'Amministrazione, ha richiamato complessivamente più di ottomila spettatori nel corso degli otto appuntamenti.

Mennella: «Il festival può avere un seguito nel 2027»

Il bilancio positivo spinge ora l'Amministrazione a guardare già alla prossima edizione.

«Sulla scorta del successo registrato dalla rassegna – afferma il sindaco Luigi Mennella – è giusto pensare che Voci d’Autunno possa avere un valido seguito anche l’anno prossimo».

Per il primo cittadino, il Jazz Festival rientra in una più ampia strategia culturale che punta anche a rafforzare l'attrattività turistica di Torre del Greco.

Lo sguardo è già rivolto agli eventi natalizi

Archiviato Voci d’Autunno, il calendario degli appuntamenti cittadini è destinato a proseguire.

Mennella annuncia infatti nuovi eventi in diverse zone della città, secondo le linee di indirizzo già definite dall'Amministrazione.

Il percorso culminerà con le manifestazioni del periodo natalizio, sulle quali il Comune intende puntare dopo i risultati ottenuti lo scorso anno in termini di partecipazione e presenze in città.