Torre del Greco, gran finale per “Voci d'autunno”: sul palco Karima e Athene Wilson

A cura della Redazione

Si chiude questo fine settimana la quarta edizione di “Voci d’autunno Jazz Festival”, la rassegna musicale promossa dall’amministrazione di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’ufficio cultura del Comune.

Gli ultimi due appuntamenti sono infatti in programma venerdì 25 e sabato 26 settembre, sempre nelle aree esterne degli ex Molini Meridionali Marzoli, con inizio fissato alle ore 21 e ingresso libero, con posti disponibili fino ad esaurimento.

Venerdì sul palco Karima con “Canta autori”

Venerdì 25 sarà Karima ad accompagnare il pubblico. La cantante, che nel 2009 partecipò al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, arriva a Torre del Greco con “Canta autori”, un progetto che mette al centro la canzone e il rapporto con brani e artisti che hanno contribuito a costruire la sua identità musicale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

È un incontro tra jazz, melodia e tradizione cantautorale.

Sabato la chiusura con Athene Wilson

Il giorno dopo, invece, il sipario calerà con le melodie di Athene Wilson, accompagnata dalla Luca Giordano Band.

Una chiusura affidata a una voce legata alla tradizione del soul, blues e jazz, e alla sua capacità di cambiare registro.

Da Gualazzi a Cammariere, il viaggio musicale del festival

Saranno questi i due capitoli finali della kermesse, che ha viaggiato dalla musica italiana di Gualazzi alla voce di Chanda Rule, dalle contaminazioni di Daniele Sepe alla scrittura di Sergio Cammariere, passando per lo swing di Ray Gelato e la ricerca di Vincent Peirani, con una proposta che ha saputo accompagnare un pubblico che è accorso sempre numeroso agli appuntamenti di Voci d’autunno Jazz Festival.

(Nella foto, il concerto di Vincent Peirani)

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