Torre del Greco, Mennella e Sorrentino agli studenti: «La scuola è il tesoro più prezioso della città»

A cura della Redazione

“Le scuole sono il tesoro più prezioso della nostra città”. È la convinzione del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, messa nero su bianco in una lettera indirizzata ad alunni, famiglie, docenti, operatori e dirigenti in occasione dell’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico.

Con questa missiva, primo cittadino e componente della giunta rivolgono “a tutta la comunità scolastica di Torre del Greco il più sincero augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico, affinché possa essere ricco di nuove aspettative, responsabilità ma soprattutto nuove opportunità”.

«La scuola è il cuore pulsante della città»

Per Mennella e Sorrentino “la scuola è il cuore pulsante della città: luogo in cui la comunità cresce, costruisce il proprio futuro e pone le basi per la città del domani”. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Non è un caso che l’amministrazione “ha sentito profondamente la necessità di impegnarsi con azioni concrete per rendere il diritto allo studio sempre più accessibile e per rafforzare i servizi a sostegno della scuola e delle famiglie”.

Potenziati mensa e trasporto scolastico

In tre anni è stato “potenziato il servizio mensa, senza alcun onere aggiuntivo per le famiglie, con 25 nuove classi ed un significativo aumento di quelle che nella primaria hanno adottato il tempo pieno, a sostegno delle esigenze educative dei bambini e dei tempi della vita familiare e lavorativa”. Come è stato rafforzato “il trasporto scolastico, con quattro nuove linee aggiuntive ed una navetta gratuita, per assicurare un servizio sempre più efficiente, inclusivo e attento alle esigenze del territorio”.

Più risorse per sport, cultura e attività extrascolastiche

Anche sul fronte delle attività e dei finanziamenti extrascolastici, “abbiamo – sottolineano sindaco e assessore – lavorato ad un incremento delle risorse, nella convinzione che l'esperienza educativa non possa esaurirsi all'interno dell’orario delle lezioni. Sport, cultura, laboratori, socialità e occasioni di incontro rappresentano, infatti, strumenti preziosi per favorire la crescita personale e civile dei nostri ragazzi”.

Verso l’apertura di tre nuovi asili nido comunali

L’amministrazione è al lavoro anche “per l’apertura dei tre nuovi asili nido comunali, perché siamo consapevoli che la tutela dei bambini comincia sin dalla primissima infanzia e siamo sensibili alla necessità di supportare le famiglie nel loro ruolo di cura”.

L’appello agli studenti: «Siate curiosi e non abbiate paura di sbagliare»

Nella lettera si chiede agli studenti “di essere curiosi, di non avere paura di sbagliare e di sentirsi parte della vita della città”, mentre a dirigenti scolastici, docenti, collaboratori e a tutto il personale viene rivolto il “ringraziamento per il lavoro quotidiano, spesso silenzioso ma fondamentale, di cura e accompagnamento dei nostri ragazzi”, ringraziamento esteso all’ufficio pubblica istruzione e a tutti gli uffici che cooperano per il benessere dei nostri istituti scolastici.

Infine, l’auspicio rivolto a tutta la comunità: “Facciamo della scuola una responsabilità condivisa”.

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