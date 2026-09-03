Torre del Greco, acqua sprecata nella Villa Comunale: scoppia la protesta

“Usate l’acqua in modo responsabile e parsimonioso”. Recitava così l’avviso pubblico con cui il Comune di Torre del Greco, recependo una nota della GORI S.p.A. sulle criticità delle risorse idriche estive, richiamava la cittadinanza al dovere civico di non sprecare un bene così prezioso.

Una raccomandazione legittima, firmata dal dirigente del VI Settore, ingegnere Egidio Ciani, e dall’assessore Michele Polese. Peccato, però, che l’esempio non sembri partire proprio da Palazzo di Città.

La denuncia: «Acqua sprecata da mesi»

Da diversi giorni la rabbia dei residenti viaggia e rimbalza tra i vialetti della Villa Comunale, dove le segnalazioni di disservizio e incuria sono ormai all’ordine del giorno. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

A far traboccare il vaso – è proprio il caso di dirlo – è la situazione nell’area circostante la storica cassa armonica.

Un video girato da alcuni frequentatori del parco e rapidamente diffuso nei gruppi cittadini mostra una fontanina pubblica dalla quale, secondo le testimonianze raccolte, l’acqua si disperderebbe da mesi senza che il problema venga risolto.

Intorno alla cassa armonica si è formato un pantano

Il risultato è un vasto pantano di acqua e fango che ha invaso parte della pavimentazione e le aree circostanti, già segnate da una manutenzione giudicata insufficiente dai frequentatori.

Una situazione che rende difficilmente praticabile una parte del parco e che, secondo i cittadini, rappresenta non soltanto un danno all’immagine della Villa Comunale, ma anche un potenziale pericolo per i bambini e uno spreco di risorse idriche.

«Ci chiedono di non innaffiare gli orti, di non lavare le auto e di fare attenzione a ogni singola goccia in casa, e poi la stessa amministrazione permette che migliaia di litri di acqua potabile si disperdano per mesi creando una palude nel parco principale della città – denuncia un cittadino –. È un’incoerenza inaccettabile che mina la fiducia nelle istituzioni».

La preoccupazione per l'arrivo degli studenti

A rendere ancora più urgente la richiesta di un intervento è la presenza degli spazi destinati alla scuola “Romano-Giampietro” nell’ex complesso La Salle.

«A breve, in questa stessa area, dove già da un anno ci sono aule assegnate alla scuola, si insedierà un’intera comunità scolastica – sottolinea una mamma –. Accogliere studenti, docenti e famiglie in un contesto simile rappresenterà un pessimo esempio pedagogico e di civiltà, mostrando alle nuove generazioni le istituzioni locali sotto la veste peggiore: quella dell’incuria e del disinteresse».

«Il Comune intervenga subito»

Da qui l’appello rivolto direttamente all’Amministrazione comunale di Torre del Greco e agli uffici competenti affinché venga effettuato un sopralluogo e si proceda alla riparazione della fontanina e alla sistemazione dell'intera area.

«La comunità torrese – conclude la cittadina – esige un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale e degli uffici preposti, peraltro a pochi passi dal parco, affinché siano riparate le fontanine e non solo. L'ex complesso La Salle deve tornare a essere un bene comune dignitoso e non il simbolo dello spreco e dell’abbandono come purtroppo oggi risulta».

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