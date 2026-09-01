Torre del Greco, il Museo MAC3 debutta sulla scena internazionale a Vicenzaoro

A cura della Redazione

Il Museo MAC3 di Torre del Greco varca per la prima volta i confini locali e si presenta a una platea internazionale. A pochi mesi dalla sua inaugurazione, il Museo d'Arte, Corallo, Cammeo e Città sarà infatti protagonista della prossima edizione di Vicenzaoro, in programma dal 4 all'8 settembre a Vicenza.

Una vetrina di particolare prestigio per la tradizione artigianale torrese. Vicenzaoro rappresenta infatti uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per il settore orafo e gioielliero e da oltre mezzo secolo vede la partecipazione delle aziende di Torre del Greco.

Questa volta, accanto agli operatori economici, sarà direttamente la città a raccontare la propria storia e il suo legame secolare con la lavorazione del corallo e del cammeo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il MAC3 arriva al Museo del Gioiello di Vicenza

L'appuntamento è fissato per sabato 5 e domenica 6 settembre, quando un contenuto virtuale dedicato al MAC3 sarà ospitato all'interno del Museo del Gioiello di Vicenza.

L'iniziativa rientra nel programma di VIOFF, il Fuori Fiera nato dalla collaborazione tra il Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group, che accompagna ogni edizione di Vicenzaoro con eventi capaci di creare un collegamento tra la manifestazione fieristica e la città.

Il Museo del Gioiello racconta la storia della gioielleria italiana attraverso epoche e differenti distretti produttivi. Per due giorni aprirà dunque una vera e propria finestra virtuale su Torre del Greco e sul suo MAC3 ai visitatori italiani e stranieri presenti a Vicenza.

Un artigiano mostrerà dal vivo l'incisione del cammeo

La partecipazione torrese non sarà esclusivamente virtuale. All'interno del Museo del Gioiello sarà presente anche un artigiano che eseguirà dal vivo dimostrazioni di incisione.

I visitatori potranno così osservare da vicino gesti e tecniche tramandati da generazioni e conoscere una tradizione che da circa due secoli contribuisce a rendere Torre del Greco conosciuta nel mondo.

L'iniziativa è stata promossa con il coinvolgimento del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, che attualmente gestisce il personale del MAC3 e ha accolto l'invito degli organizzatori di Vicenzaoro.

Mennella: «Una presenza fortemente identitaria»

Soddisfazione viene espressa dal sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, che sottolinea come alla storica partecipazione delle imprese torresi a Vicenzaoro si aggiunga quest'anno quella del museo cittadino.

«Come amministrazione comunale abbiamo immediatamente aderito alla proposta formulataci dal Consorzio – afferma Mennella –. La partecipazione delle aziende torresi all'interno di questa importante fiera internazionale è un dato storico, ma per la prima volta sarà affiancata da una presenza altrettanto significativa ed identitaria come quella del Museo MAC3».

Per il sindaco il museo rappresenta uno strumento attraverso il quale attrarre nuovi visitatori e, soprattutto, far comprendere «la storicità di una lavorazione, quella del corallo e del cammeo, che ha reso i nostri artigiani un esempio unico in tutto il mondo».

Amenduni: «Una delle più apprezzate tradizioni orafe italiane»

Ad accogliere l'iniziativa sarà il Museo del Gioiello. La direttrice gestionale Michela Amenduni evidenzia il valore della tradizione torrese nel panorama del Made in Italy.

«Siamo particolarmente contenti di ospitare al Museo del Gioiello un'iniziativa dedicata a una delle più apprezzate tradizioni orafe della nostra penisola».

Amenduni ricorda inoltre come la lavorazione del corallo e del cammeo sia stata inserita nel Bollettino nazionale delle Indicazioni Geografiche Protette per prodotti artigianali e industriali, sottolineandone il valore in termini di «creatività, savoir-faire e maestria del Made in Italy riconosciuti nel mondo».

La possibilità di assistere direttamente alla lavorazione permetterà inoltre ai visitatori di entrare in contatto con «tecniche, gesti e saperi» della tradizione artigianale torrese.

Aucella: «Pubblico e privato insieme per Torre del Greco»

Per Vincenzo Aucella, presidente del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese e di Assocoral, la partecipazione rappresenta un'altra occasione per promuovere contemporaneamente il MAC3 e l'artigianato artistico della città.

«Ringraziamo i vertici di Vicenzaoro per averci coinvolto ancora una volta all'interno di un palcoscenico così importante», afferma Aucella, che sottolinea anche il sostegno dell'Amministrazione comunale e dell'Ufficio Cultura all'iniziativa.

«Proseguono le azioni concrete per valorizzare il Museo MAC3 e, indirettamente, anche il nostro artigianato artistico – conclude – consapevoli che ognuno debba fare la propria parte, insieme, pubblico e privato, per scrivere una nuova pagina per Torre del Greco».

L'appuntamento con il debutto internazionale del Museo MAC3 è dunque per il 5 e 6 settembre al Museo del Gioiello di Vicenza, nell'ambito degli eventi di VIOFF collegati a Vicenzaoro.

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