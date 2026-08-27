Torre del Greco, nasce l'Albo degli amministratori di sostegno e tutori

A cura della Redazione

Il Comune di Torre del Greco istituisce un Albo di professionisti disponibili ad assumere incarichi di amministratore di sostegno o tutore, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti a tutela delle persone fragili e prive, in tutto o in parte, della propria autonomia.

L’iniziativa nasce dal lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dell’assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino. L’apposito avviso pubblico è stato predisposto dal settore Politiche sociali diretto da Amedeo Cortese.

Un elenco di professionisti qualificati

L’Albo avrà una funzione conoscitiva e di supporto e potrà essere utilizzato per eventuali individuazioni effettuate dal sindaco nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. L’elenco potrà inoltre essere trasmesso al giudice tutelare territorialmente competente, mettendo a disposizione nominativi di professionisti qualificati e disponibili ad assumere gli incarichi.

Come specificato nell’avviso, possono presentare la propria manifestazione di interesse, in via prioritaria, avvocati iscritti all’Ordine, dottori commercialisti ed esperti contabili, oltre ad altri professionisti che possiedano un’adeguata qualificazione ed esperienza nelle materie giuridiche, patrimoniali, sociali e assistenziali legate alla protezione delle persone fragili.

Come presentare la domanda

Gli interessati dovranno presentare un’istanza corredata dal curriculum vitae, dalla dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti richiesti, dalla copia di un documento di identità valido e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Potranno inoltre essere allegate eventuali attestazioni relative alla formazione specifica, agli incarichi analoghi già svolti e all’esperienza maturata nel campo dell’amministrazione di sostegno, della tutela e della curatela.

La documentazione potrà essere trasmessa tramite Pec all’indirizzo [email protected] oppure consegnata a mano, in busta chiusa, all’ufficio protocollo del Comune.

Tutti gli ulteriori requisiti e le modalità previste per l’iscrizione sono contenuti nell’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco.