"Voci d'autunno Jazz Festival": la rassegna promossa dal Comune di Torre del Greco

A cura della Redazione

Tornano ad accendersi le luci sul complesso degli ex molini meridionali Marzoli a Torre del Greco. È ancora una volta l’arte, e più precisamente la musica, a regalare quattro fine settimana di grandi emozioni. Merito dell’edizione 2026 di “Voci d’autunno Jazz Festival”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella nell’ambito delle iniziative culturali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio.

È ricco il programma curato dall’ufficio cultura del dirigente Gaetano Camarda, con la direzione artistica di Gennaro Russo: si parte con un grande nome della musica italiana come Raphael Gualazzi. Il vincitore dell’edizione 2011 della sezione Giovani del Festival di Sanremo (in quell’anno rappresentò anche l’Italia all’Eurovision Song Contest, giungendo secondo, arrivando a guadagnarsi il premio della giuria tecnica), si esibirà con il suo complesso venerdì 4 settembre.

Il giorno seguente sarà la volta di Chanda Rule & Sweet Emma Band. Altri grandi nomi delle sette note saranno sul palco degli ex Marzoli la settimana successiva: venerdì 11 settembre è atteso “L’imbroglio sul lenzuolo” di Daniele Sepe, con ospite Flavio Boltro. Ancora un volto noto del Festival di Sanremo di qualche anno fa è invece atteso sabato 12 settembre: si tratta di Sergio Cammariere, terzo all’Ariston nel 2003 (quando ottenne anche il premio della critica e quello per la migliore composizione musicale con “Tutto quello che un uomo”) e protagonista anche nel 2008 con “L’amore non si spiega”, che a Torre del Greco si esibirà con la sua band.

Ray Gelato & The Giants e Vincent Peirani Living Being IV con “Time reflections” saranno invece i protagonisti delle due esibizioni previste il 18 e 19 settembre. Sapore sanremese anche per il finale dell’edizione 2026 di “Voci d’autunno Jazz Festival” e più precisamente venerdì 25 grazie a Karima (alla kermesse della canzone italiana nel 2009 nelle Nuove proposte) che agli ex molini presenterà “Canta autori”, mentre la vera e propria chiusura della rassegna sarà affidata alla inconfondibile voce di Athene Wilson, artista che sabato 26 settembre sarà accompagnata dai Luca Giordano Band.

Tutti gli spettacoli sono in programma negli spazi esterni della struttura di via Calastro alle ore 21, con ingresso gratuito e posti a sedere fino al loro esaurimento.

Per presentare l’intero cartellone e tutte le curiosità relative alla kermesse, martedì 1° settembre, alle ore 10.30, presso il complesso Stecca degli ex molini meridionali Marzoli si svolgerà una conferenza stampa, alla quale - oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e al direttore artistico - interverranno alcuni degli artisti protagonisti dell’ampio cartellone.

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