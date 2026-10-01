Torre del Greco, Villa Macrina diventa un parco incantato: tre domeniche con “Torre in Fiaba”

A cura della Redazione

Per tre domeniche Villa Macrina, a Torre del Greco, si trasformerà in un parco incantato dedicato ai bambini e alle loro famiglie. È “Torre in Fiaba”, la rassegna promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’Ufficio Cultura del Comune.

L'iniziativa rientra nel progetto “Le stagioni della Campania dal mare al Vesuvio”, che vede Torre del Greco nel ruolo di Comune capofila insieme a Ercolano e Trecase, nell'ambito dell'avviso regionale finanziato con risorse pubbliche.

Fiabe, musica e teatro per grandi e piccoli

L'obiettivo della rassegna è accompagnare i partecipanti in un percorso che unisce musica, teatro, arte e narrazione, facendo vivere il mondo delle fiabe attraverso esperienze creative e coinvolgenti. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Tutte le iniziative sono gratuite fino ad esaurimento dei posti disponibili: 25 partecipanti per ciascuno dei tre laboratori e circa 200 spettatori per lo spettacolo conclusivo previsto in ogni giornata.

Il 4 ottobre si parte con “Di maschere e racconti”

Il primo appuntamento è in programma domenica 4 ottobre e avrà come tema “Di maschere e racconti”.

Alle 10.30 prenderanno il via tre laboratori curati da La fabbrica del divertimento. “Mezza faccia – Il silent book una storia di linee e forme”, con Carmela Caldara e Saverio Francesco Galdo, è un laboratorio artistico consigliato dai 4 anni.

“Il gigante sputafuoco e la dolce sirena – Viaggio di suoni, danze, miti e leggende” è invece un concerto interattivo nato da un'idea di Paolo Del Giudice, consigliato dai 3 anni. Sempre per i bambini dai 3 anni è prevista l'esperienza di letture sonore interattive “Giù la maschera! Tanto so chi sei”, con la partecipazione anche de ‘A Sunagliera.

Lo spettacolo delle guarattelle

Dalle 11.30 spazio a “Uno, roie, roie e ‘mmiezo, tre… pulicine – Un teatro di guarattelle a dimensione umana”, spettacolo de Il teatro del baule con la regia di Simona Di Maio e Sebastiano Coticelli, consigliato dai tre anni in su.

Le indicazioni relative all'età, precisano gli organizzatori, non rappresentano però un limite rigido: «Le fiabe, l'arte, la musica e il teatro non hanno età».

Gli altri appuntamenti l'11 e il 18 ottobre

“Torre in Fiaba” proseguirà nelle domeniche 11 e 18 ottobre, sempre a Villa Macrina, con nuove attività dedicate a bambini e famiglie.

Per agevolare la partecipazione, durante tutte e tre le giornate sarà inoltre disponibile gratuitamente l'area parcheggio dell'Istituto comprensivo Angioletti di via Giovanni XXIII.

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