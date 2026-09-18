Torre del Greco, rottura condotta idrica: rubinetti a secco in molte strade della città

La GORI comunica che a causa di una improvvisa rottura della condotta DN 1300 Sarno–Boscotrecase, è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica, per consentire l’intervento di riparazione.
La condotta adduttrice DN 1300 Sarno–Boscotrecase alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1000 litri al secondo. I lavori di riparazione presentano un’elevata complessità tecnica e operativa, pertanto, sono state predisposte, ad horas, le operazioni indispensabili per contenere la dispersione, salvaguardare l’integrità dell’acquedotto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile al fine di contenere i disagi alle utenze servite.
L’intervento di riparazione comporterà, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua fino alle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di TORRE DEL GRECO:
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TRAV BIANCHINI
TRAV MONTEDORO
VIA ANTICA TRECASE
VIA BENEDETTO CROCE
VIA BOCCEA
VIA CAPPELLA
VIA CAPPELLA DEGLI OREFICI
VIA CUPA LIONELLO
VIA DE NICOLA
VIA DELLE MARGHERITE
VIA DI SOTTO AI CAMALDOLI
VIA ETNA
VIA GURGO
VIA LEOPARDI
VIA LITORANEA
VIA MASSERIA DONNA CHIARA
VIA MONTAGNELLE
VIA MONTE SOMMA
VIA MONTEDORO
VIA MORTELLE
VIA NUOVA TRECASE
VIA PIEMONTE
VIA PISANI
VIA PUGLIA
VIA RESINA NUOVA
VIA RUGGIERO
VIA S. FODERO
VIA SCAPPI
VIA SCAPPI NOVESCA
VIA STROMBOLI
VIA TIRONI
VIA TRENTINO ALTO ADICE
VIA VILLA PROTA
VIA VIULI
VIA VOLPICELLI
VIALE DEI PINI
VIALE EUROPA
VIALE LIGURIA
VIALE LOMBARDIA
TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE
L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026.
Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.