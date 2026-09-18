Torre del Greco, rottura condotta idrica: rubinetti a secco in molte strade della città

A cura della Redazione

La GORI comunica che a causa di una improvvisa rottura della condotta DN 1300 Sarno–Boscotrecase, è costretta ad interrompere la fornitura della risorsa idrica, per consentire l’intervento di riparazione.

La condotta adduttrice DN 1300 Sarno–Boscotrecase alimenta il sistema idrico Sarnese-Vesuviano con una portata fino a 1000 litri al secondo. I lavori di riparazione presentano un’elevata complessità tecnica e operativa, pertanto, sono state predisposte, ad horas, le operazioni indispensabili per contenere la dispersione, salvaguardare l’integrità dell’acquedotto e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile al fine di contenere i disagi alle utenze servite.

L’intervento di riparazione comporterà, abbassamenti della pressione idrica e conseguenti mancanze d’acqua fino alle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026, nelle seguenti strade e località del Comune di TORRE DEL GRECO: TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

TRAV BIANCHINI

TRAV MONTEDORO

VIA ANTICA TRECASE

VIA BENEDETTO CROCE

VIA BOCCEA

VIA CAPPELLA

VIA CAPPELLA DEGLI OREFICI

VIA CUPA LIONELLO

VIA DE NICOLA

VIA DELLE MARGHERITE

VIA DI SOTTO AI CAMALDOLI

VIA ETNA

VIA GURGO

VIA LEOPARDI

VIA LITORANEA

VIA MASSERIA DONNA CHIARA

VIA MONTAGNELLE

VIA MONTE SOMMA

VIA MONTEDORO

VIA MORTELLE

VIA NUOVA TRECASE

VIA PIEMONTE

VIA PISANI

VIA PUGLIA

VIA RESINA NUOVA

VIA RUGGIERO

VIA S. FODERO

VIA SCAPPI

VIA SCAPPI NOVESCA

VIA STROMBOLI

VIA TIRONI

VIA TRENTINO ALTO ADICE

VIA VILLA PROTA

VIA VIULI

VIA VOLPICELLI

VIALE DEI PINI

VIALE EUROPA

VIALE LIGURIA

VIALE LOMBARDIA

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’erogazione idrica, salvo imprevisti o aggiornamenti, riprenderà gradualmente a decorrere dalle ore 20:00 di venerdì 18 settembre 2026.

Si segnala che alla regolare ripresa del servizio idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Informazioni per l’utenza saranno disponibili anche consultando il sito web goriacqua.com o telefonando al numero verde gratuito 800 218 270 attivo h24.

