Profumo di America's Cup al Circolo Nautico di Torre del Greco: è boom di partecipanti all'open day

A cura della Redazione

È profumo di America’s Cup al Circolo Nautico di Torre del Greco, dove l’open day dedicato alla vela ha fatto registrare un vero e proprio boom di partecipanti. Quasi trenta bambini e ragazzi hanno preso parte all’incontro introduttivo promosso dal sodalizio guidato dal presidente Gianluigi Ascione, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla pratica della disciplina e alla vita di mare.

I più piccoli, di età compresa tra i 7 e i 12 anni, accompagnati dai tecnici messi a disposizione dal Circolo, hanno avuto anche l’opportunità di effettuare una prima prova in mare. Per loro l’emozione di salire a bordo dell’Optimist di proprietà della struttura, con sede sul molo di levante del porto, e di assaporare per la prima volta l’ebbrezza di condurre una vera imbarcazione a vela.

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Ancora più nutrita è stata la partecipazione ai corsi riservati agli aspiranti atleti. Per loro sono già pronti i sei Ilca in dotazione al Circolo Nautico di Torre del Greco, che permetteranno di iniziare gli allenamenti nelle acque antistanti lo scalo marittimo torrese, con l’ambizione di poter presto veleggiare anche in altri specchi acquei e confrontarsi con realtà diverse.

«Siamo più che soddisfatti dei riscontri registrati con questa iniziativa – afferma il presidente Gianluigi Ascione –. Il risultato è figlio anche dei corsi estivi, che hanno già fatto registrare un significativo successo di partecipanti. Sicuramente, nel crescente interesse verso la vela, incide anche il fascino sempre maggiore verso le prossime regate della Coppa America a Napoli, la cui attenzione è forte anche nella nostra città».

L’open day rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di crescita delle attività sportive del Circolo, sempre più impegnato nella promozione degli sport acquatici e nell’avvicinamento dei giovani alle discipline del mare.

Parallelamente proseguono anche le attività legate al canottaggio, disciplina introdotta da alcuni anni all’interno del Circolo Nautico di Torre del Greco. Anche per gli aspiranti vogatori è in programma, nei prossimi giorni, un’iniziativa analoga, pensata per far conoscere più da vicino questa specialità e consentire ai partecipanti di effettuare una prima esperienza in acqua grazie alle due imbarcazioni Coastal in possesso del sodalizio.

Un doppio percorso, dunque, tra vela e canottaggio, che conferma la volontà del Circolo Nautico di Torre del Greco di investire sui giovani e sulla diffusione della cultura e degli sport del mare.

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