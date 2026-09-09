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Torre del Greco, la vela apre ai più giovani: open day gratuito al Circolo Nautico

Torre del Greco, la vela apre ai più giovani: open day gratuito al Circolo Nautico

Sabato 12 settembre una mattinata per bambini e ragazzi alla scoperta della vela: prove in barca e incontro con i tecnici alla banchina di levante del porto.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Un’intera mattinata dedicata alla vela e ai giovani e giovanissimi che intendono praticare questo affascinante sport. È quella promossa dal Circolo Nautico di Torre del Greco, che nella giornata di sabato 12 settembre ha organizzato un vero e proprio open day riservato ai bambini, ragazzi e giovani atleti che intendo approcciarsi alla vela.

L’appuntamento è dalle 9.30 alle 13 presso la banchina di levante del porto, lì dove sorge la sede del circolo guidato dal presidente Gianluigi Ascione. In quella occasione i tecnici del sodalizio torrese si dedicheranno agli aspiranti velisti, in una mattinata riservata a coloro i quali intendono approcciarsi alla vela, salire in barca, provare l’emozione del mare e scoprire il percorso sportivo del circolo. Dai primi bordi fino all’attività agonistica e alle regate: un vero cammino di crescita sportiva, tecnica e personale.

La partecipazione alla giornata del 12 settembre è gratuita ma è indispensabile la prenotazione presso la segreteria del Circolo Nautico di Torre del Greco. Per chi vorrà poi iscriversi, già fissate le quote per la stagione sportiva 2026/27 (che daranno diritto a due sedute di allenamenti alla settimana): iscrizione 50 euro, quota mensile 60 euro. In regalo a tutti i nuovi iscritti il borsone ufficiale del circolo.

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