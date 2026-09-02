Torre del Greco, 18 milioni per il nuovo stadio: sorgerà nella Cittadella dello Sport

A cura della Redazione

Diciotto milioni di euro per il nuovo stadio a Torre del Greco. Sono i soldi recuperati dall’amministrazione comunale e di fatto investiti nel progetto per realizzare il terzo importante impianto sportivo nell’area di viale Europa, dopo il palazzetto e la piscina. È quanto contenuto all’interno di una delibera proposta dal sindaco Luigi Mennella e approvata nel corso dell’ultima seduta di giunta.

Quasi 13 milioni liberati grazie agli interventi finanziati dal Pnrr

Gli importanti fondi arrivano da due distinte voci già presenti in bilancio: la quota più significativa, pari a quasi 13 milioni (12.840.906,07 euro per la precisione), viene in particolare reperita grazie alle buone pratiche seguite dall’ente in merito agli interventi finanziati con i fondi del Pnrr.

Come viene spiegato nell’atto deliberativo, infatti, “per la realizzazione degli interventi programmati dal Comune, sono state accantonate somme nel bilancio dell’ente, in via prudenziale, a garanzia della completa copertura degli interventi finanziati nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale complementare”. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Cittadella dello Sport e Litoranea, rispettate le scadenze del Pnrr

I lavori in questione riguardano proprio gli impianti della nascente Cittadella dello Sport ma anche la riqualificazione urbana ed ambientale della Litoranea e a quella sismica, energetica ed ambientale di via Lamaria. Interventi che, grazie al rispetto delle scadenze previste per poter utilizzare i fondi del Pnrr, hanno consentito al Comune di poter svincolare i fondi precedentemente appostati. In merito a queste opere, infatti, il dirigente Egidio Ciani “ha comunicato – viene sottolineato ancora nell’atto deliberativo – di ritenere possibile procedere allo svincolo delle somme prudenzialmente accantonate in bilancio a garanzia degli interventi”.

Altri 5,2 milioni dai fondi legati al terremoto del 1980

La restante parte della cifra destinata alla realizzazione del nuovo stadio arriva, invece, dallo svincolo dei soldi “tuttora accantonati in bilancio, per un totale di 5.241.161,30 euro, afferenti le somme relative agli interventi conseguenti agli eventi sismici del 23 novembre 1980, stante il considerevole tempo decorso dall’accreditamento delle stesse”.

Il nuovo stadio avrà almeno 6.300 posti

Nella delibera viene inoltre ricordato come “l’attuale stadio comunale Liguori è ubicato nel centro cittadino, il cui traffico veicolare è ormai congestionato”, evidenziando al contempo che “tra gli obiettivi di questa amministrazione rientra la realizzazione di un nuovo stadio comunale, della capienza di almeno 6.300 spettatori, nell’area della Cittadella dello Sport”.

La giunta dà il via all’iter per la nuova opera

Aspetti questi che hanno portato il sindaco Luigi Mennella, attraverso la delibera licenziata dal suo esecutivo, a dare indirizzo al dirigente del settore affinché, sulla scorta dell’importante somma reperita nel bilancio dell’ente, si proceda con gli atti necessari per arrivare alla “realizzazione del nuovo stadio comunale”.

Al contempo, gli uffici finanziari saranno chiamati alla “predisposizione degli atti di variazione dei documenti di programmazione e di bilancio ai fini della previsione della nuova opera, nonché della variazione del rendiconto per lo svincolo delle somme accantonate”.