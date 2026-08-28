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Torre del Greco, torna “Voci d'autunno Jazz Festival”: otto concerti agli ex Molini Marzoli

Torre del Greco, torna “Voci d'autunno Jazz Festival”: otto concerti agli ex Molini Marzoli

La quarta edizione della rassegna musicale sarà presentata il 1° settembre: un mese di musica, artisti e iniziative per valorizzare il territorio

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Tutto pronto a Torre del Greco per la quarta edizione di “Voci d’autunno Jazz Festival”, la rassegna musicale che nel mese di settembre porterà otto concerti negli spazi degli ex Molini Meridionali Marzoli.

L'iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e rientra nel programma di appuntamenti culturali pensati per valorizzare il territorio e, in particolare, uno dei complessi di archeologia industriale più significativi della città.

Il cartellone della quarta edizione si preannuncia particolarmente ricco e, accanto agli otto concerti in programma, sono previste curiosità e iniziative collaterali destinate ad arricchire la manifestazione e ad accendere ulteriormente i riflettori sugli ex Molini Marzoli.

Il programma sarà svelato martedì 1° settembre, nel corso della conferenza di presentazione in programma alle 10.30 all’incubatore Stecca, in via Calastro 10.

All’incontro con la stampa prenderanno parte il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, il direttore artistico della manifestazione Gennaro Russo e alcuni degli artisti protagonisti dell’edizione 2026.

Durante la conferenza saranno illustrati nel dettaglio gli appuntamenti musicali, le iniziative collaterali e le novità pensate per la quarta edizione di “Voci d’autunno Jazz Festival”, che per quattro fine settimana di settembre trasformerà gli ex Molini Marzoli in uno dei principali palcoscenici musicali dell’area vesuviana.

 

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