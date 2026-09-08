Torre del Greco, riparte la sosta a pagamento: le strade interessate

A cura della Redazione

Riparte il servizio di sosta a pagamento senza custodia a Torre del Greco. Da domani, mercoledì 9 settembre, saranno infatti nuovamente attive le strisce blu, per il momento solo in alcune strade del centro cittadino.

È il senso dell’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale, Gennaro Russo, attraverso la quale si istituisce e si attiva “a decorrere dal giorno 9 settembre 2026 il servizio di sosta a pagamento senza custodia, con delimitazione degli stalli mediante segnaletica orizzontale di colore blu”.

Queste le strade interessate: via Aldo Moro, via Mazzini, via Calastro, Cesare Battisti (via e piazzale), via Monsignor Michele Sasso, Circumvallazione, via e rampa Comizi, corsa Avezzana, Martiri d’Africa, corso Vittorio Emanuele. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Come viene evidenziato nel provvedimento “l’attivazione del servizio nelle restanti aree è differita e sarà disposta con successiva ordinanza”. Pertanto, spiega ancora Russo, “nelle predette aree la sosta resta libera sino alla data di attivazione”.

Il documento sottoscritto dal comandante della polizia municipale stabilisce anche gli orari di applicazione della tariffa: dal 22 settembre al 20 maggio dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 20; dal 21 maggio al 21 settembre dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 16 alle 21; sempre dal lunedì al sabato ad esclusione dei giorni festivi. Questi i costi a carico degli utenti: tariffa oraria da un euro, con importo minimo di 50 centesimi per 30 minuti; abbonamento mensile per singola strada 80 euro; abbonamento mensile per l’intero territorio comunale 100 euro. Previste anche specifiche esenzioni: un’ora di sosta gratuita per i medici di base, mediante esposizione del disco orario e del contrassegno identificativo; sosta gratuita per gli ufficiali giudiziari nell’esercizio delle proprie funzioni.

Il pagamento della tariffa si effettua attraverso i parcometri installati lungo le strade interessate, anche con modalità elettroniche e contactess, ma anche con le applicazioni per i dispositivi mobili convenzionati. Non è richiesta l’esposizione del ticket sul veicolo.

“Riprende un servizio molto importante per la città – afferma l’assessore al ramo, Antonio Crispino – e negli ultimi tempi richiesto anche da diversi titolari di attività commerciali, che lamentavano il mancato ‘riciclo’ delle auto parcheggiate in strada. Grazie all’indirizzo politico dell’amministrazione, le tariffe sono rimaste invariate, come si è andato incontro alle esigenze dei residenti con abbonamenti mensili, che possono permettere di usufruire della sosta in maniera costante. Per ora si inizia solo in alcune strade, in attesa che il servizio sia esteso a tutta la città, aspetto questo che sarà reso noto appena si verificheranno le opportune condizioni”.

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