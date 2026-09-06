Torre del Greco, la fontanina continua a perdere acqua: dopo quattro giorni nessun intervento

A cura della Redazione

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato un articolo per segnalare una perdita d'acqua da una fontanina all'interno della Villa comunale di Torre del Greco. Non con l'intento di criticare l'Amministrazione comunale, ma con quello, ben diverso, di sollecitare un intervento che evitasse uno spreco d'acqua e il degrado provocato dalle pozzanghere che inevitabilmente si formano nell'area.

Prima di pubblicare la segnalazione abbiamo anche contattato Gori, per accertare a chi spettasse intervenire in una situazione del genere. La risposta ricevuta non ha lasciato spazio a dubbi: la competenza è del Comune.

Quattro giorni dopo, la perdita è ancora lì

Purtroppo, a distanza di quattro giorni, nulla sembra essere cambiato. La fontanina continua a perdere acqua e il problema, per quanto di semplice soluzione possa apparire, resta irrisolto. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ed è proprio questo l'aspetto che lascia perplessi. Un amministratore pubblico dovrebbe avere verso i beni della collettività la stessa attenzione che ciascuno di noi riserva alla propria casa. Se un rubinetto perde, difficilmente aspettiamo giorni prima di intervenire: lo facciamo per evitare di sprecare acqua e denaro.

Perché lo stesso principio non dovrebbe valere quando il bene appartiene a tutti?

Ai cittadini si chiede di risparmiare acqua

La contraddizione diventa ancora più evidente considerando che lo stesso Comune invita i cittadini a utilizzare l'acqua con parsimonia, come testimonia anche il manifesto che pubblichiamo a corredo dell'articolo.

È difficile chiedere comportamenti virtuosi alla comunità se poi una perdita in uno spazio pubblico viene lasciata scorrere per giorni.

Non stiamo parlando di un'opera pubblica complessa né di un intervento che richieda necessariamente tempi lunghi. Stiamo segnalando una fontanina che perde acqua e che, proprio per questo, dovrebbe poter essere riparata rapidamente.

Segnalare i disservizi è anche compito della stampa

Il ruolo della stampa locale non è soltanto raccontare ciò che accade, ma anche dare voce alle segnalazioni dei cittadini e richiamare l'attenzione sui piccoli e grandi problemi della comunità, affinché chi ne ha la competenza possa intervenire.

È con questo spirito che avevamo segnalato la perdita la prima volta ed è con lo stesso spirito che torniamo sull'argomento oggi.

Con la fine del periodo delle ferie e il ritorno alla piena attività degli uffici, vogliamo sperare che qualcuno a Palazzo Baronale prenda finalmente a cuore questo piccolo problema.

A volte basta davvero poco per evitare uno spreco e dimostrare attenzione verso il bene pubblico.

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