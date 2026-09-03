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Torre del Greco, controlli nell'area mercatale: sanzionati otto commercianti

Torre del Greco, controlli nell'area mercatale: sanzionati otto commercianti

Polizia municipale e carabinieri nelle “piazzette”: sei verbali per occupazione irregolare di suolo pubblico e due per violazioni igienico-sanitarie. Utilizzate anche le telecamere.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Controlli a tappeto nell’area mercatale di Torre del Greco, dove otto commercianti sono stati sanzionati per violazioni relative all’occupazione di suolo pubblico e alle norme igienico-sanitarie.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Polizia municipale, coordinati dal comandante Gennaro Russo, con particolare coinvolgimento del settore Attività economiche guidato dalla tenente Giuliana Lorenzi. Alle verifiche ha preso parte anche una pattuglia dei carabinieri.

Controlli nelle “piazzette”

Gli accertamenti si sono concentrati nelle aree delle cosiddette piazzette, a partire da largo Santissimo e nel triangolo commerciale compreso tra via Roma, via Diego Colamarino e via Salvator Noto.

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Gli operatori hanno verificato le autorizzazioni delle diverse attività, prestando particolare attenzione agli spazi concessi per l’occupazione del suolo pubblico.

Proprio su questo fronte sono emerse le irregolarità più numerose.

Esposizioni oltre gli spazi autorizzati: sei verbali

Sei commercianti avevano infatti esteso l’esposizione della merce all’esterno dei rispettivi esercizi oltre i limiti consentiti dalle autorizzazioni.

Per tutti sono scattate le relative sanzioni amministrative.

Una novità dei controlli ha riguardato l'impiego del sistema comunale di videosorveglianza. Grazie al coordinamento con la sala operativa, gli agenti hanno utilizzato le immagini delle telecamere per individuare le zone nelle quali risultavano più evidenti gli “sforamenti”, concentrando quindi le verifiche nei punti maggiormente interessati dal fenomeno.

Alimenti esposti senza adeguate protezioni

Polizia municipale e carabinieri hanno inoltre riscontrato due irregolarità riguardanti prodotti alimentari esposti all’aperto.

In entrambi i casi, secondo quanto accertato durante i controlli, la merce destinata al consumo era stata posta in vendita senza le necessarie precauzioni per proteggerla dagli agenti atmosferici. Anche per queste violazioni sono stati elevati verbali amministrativi.

Il bilancio complessivo dell'operazione sale così a otto attività commerciali sanzionate.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni

L’attività della Polizia municipale non si fermerà qui. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori verifiche nelle aree mercatali di Torre del Greco, con il supporto delle immagini del sistema di videosorveglianza nelle zone coperte dalle telecamere.

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