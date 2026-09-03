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Torre del Greco, assistenza specialistica nelle scuole: open day per le famiglie

Torre del Greco, assistenza specialistica nelle scuole: open day per le famiglie

Appuntamento l’8 e 9 settembre all’ex orfanotrofio della Santissima Trinità. I genitori potranno conoscere gli enti accreditati e scegliere l’operatore per il servizio.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Due giornate dedicate alle famiglie degli studenti che hanno diritto all’assistenza specialistica nelle scuole di Torre del Greco. Il Comune ha organizzato un open day per consentire ai genitori di conoscere gli enti accreditati e scegliere in maniera consapevole l’operatore al quale affidare il servizio.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, è frutto del lavoro dell’assessore alle Politiche sociali Mariateresa Sorrentino e degli uffici comunali competenti.

Gli incontri si terranno martedì 8 e mercoledì 9 settembre, dalle 9 alle 13, nel parcheggio dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità, in largo dell’Annunciazione 14.

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Il calendario dell’8 settembre

La prima giornata sarà suddivisa in due fasce orarie. Dalle 9 alle 11 sono invitati i genitori degli studenti degli istituti comprensivi Sauro-Morelli e Don Milani-Leopardi.

Dalle 11 alle 13 sarà invece il turno delle famiglie degli alunni degli istituti Don Bosco-D’Assisi, Angioletti e Giampietro-Romano.

Il 9 settembre spazio anche alle scuole superiori

Mercoledì 9 settembre, dalle 9 alle 11, l’open day sarà rivolto ai genitori degli studenti degli istituti De Nicola-Sasso, Falcone-Scauda e Mazza-Colamarino.

L'ultima fascia, dalle 11 alle 13, sarà invece riservata a tutti gli istituti superiori cittadini.

Le famiglie potranno scegliere l'ente

Durante gli incontri i familiari degli studenti beneficiari avranno la possibilità di conoscere direttamente gli enti che erogano l'assistenza specialistica, raccogliere informazioni sui servizi proposti e procedere alla scelta dell'operatore.

L'obiettivo del Comune è garantire alle famiglie una decisione trasparente e consapevole. Per questo l'amministrazione ha invitato a partecipare all'open day gli operatori economici accreditati per il servizio di assistenza specialistica nell'Ambito N31.

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