Torre del Greco, percorsi di autonomia per le persone con disabilità: il Comune cerca partner

A cura della Redazione

Percorsi personalizzati di inclusione e autonomia per le persone con disabilità: il Comune di Torre del Greco cerca soggetti partner per la costituenda Ats e per l’acquisizione di proposte progettuali ai fini della candidatura dell’ambito territoriale sociale N31 presso la Regione.

È il senso dell’avviso pubblico firmato dal dirigente alle politiche sociali Amedeo Cortese, che segue il lavoro compiuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore Mariateresa Sorrentino. C’è tempo fino al prossimo 20 settembre alle ore 23.59 per rispondere all’invito e presentare la documentazione richiesta esclusivamente all’indirizzo pec [email protected].

Come viene ricordato nell’avviso, “l’intervento regionale è finalizzato a promuovere l’inclusione sociale, l’autonomia e la piena partecipazione alla vita della comunità delle persone con disabilità mediante percorsi personalizzati, multidimensionali e centrati sulla persona, coerenti con il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Gli interventi avranno una durata di due anni dalla data di avvio, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Regione. “La dotazione finanziaria dell’avviso regionale – viene ancora spiegato – è ripartita tra gli ambiti secondo una quota fissa e una quota variabile correlata al fabbisogno territoriale. Conseguentemente, il quadro economico presentato in questa fase ha carattere preliminare e sarà rimodulato in relazione alle risorse effettivamente assegnabili e alle indicazioni regionali”.

Per predisporre la proposta progettuale, “sulla base dei dati attualmente disponibili presso i servizi dell’ambito territoriale N31, la platea delle persone con disabilità prese in carico dai servizi sociali e sociosanitari territoriali è quantificabile in circa 760 unità. Tale dato costituisce riferimento per l’elaborazione della proposta”.

Possono presentare manifestazione di interesse gli enti del terzo settore, operatori pubblici o privati, associazioni datoriali di categoria. “I soggetti – è inoltre evidenziato – possono presentare la proposta singolarmente oppure in forma congiunta; la presentazione congiunta non vincola l’ambito alla composizione proposta”.

Le modalità di presentazione e i documenti richiesti sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito www.comune.torredelgreco.na.it.