Torre del Greco, percorsi di autonomia per le persone con disabilità: il Comune cerca partner

Percorsi personalizzati di inclusione e autonomia per le persone con disabilità: il Comune di Torre del Greco cerca soggetti partner per la costituenda Ats e per l’acquisizione di proposte progettuali ai fini della candidatura dell’ambito territoriale sociale N31 presso la Regione.
È il senso dell’avviso pubblico firmato dal dirigente alle politiche sociali Amedeo Cortese, che segue il lavoro compiuto dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella e dall’assessore Mariateresa Sorrentino. C’è tempo fino al prossimo 20 settembre alle ore 23.59 per rispondere all’invito e presentare la documentazione richiesta esclusivamente all’indirizzo pec [email protected].
Come viene ricordato nell’avviso, “l’intervento regionale è finalizzato a promuovere l’inclusione sociale, l’autonomia e la piena partecipazione alla vita della comunità delle persone con disabilità mediante percorsi personalizzati, multidimensionali e centrati sulla persona, coerenti con il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato”.
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Gli interventi avranno una durata di due anni dalla data di avvio, salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Regione. “La dotazione finanziaria dell’avviso regionale – viene ancora spiegato – è ripartita tra gli ambiti secondo una quota fissa e una quota variabile correlata al fabbisogno territoriale. Conseguentemente, il quadro economico presentato in questa fase ha carattere preliminare e sarà rimodulato in relazione alle risorse effettivamente assegnabili e alle indicazioni regionali”.
Per predisporre la proposta progettuale, “sulla base dei dati attualmente disponibili presso i servizi dell’ambito territoriale N31, la platea delle persone con disabilità prese in carico dai servizi sociali e sociosanitari territoriali è quantificabile in circa 760 unità. Tale dato costituisce riferimento per l’elaborazione della proposta”.
Possono presentare manifestazione di interesse gli enti del terzo settore, operatori pubblici o privati, associazioni datoriali di categoria. “I soggetti – è inoltre evidenziato – possono presentare la proposta singolarmente oppure in forma congiunta; la presentazione congiunta non vincola l’ambito alla composizione proposta”.
Le modalità di presentazione e i documenti richiesti sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito www.comune.torredelgreco.na.it.