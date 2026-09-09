Torre del Greco, tariffe cimiteriali invariate nel 2026: il Comune smentisce gli aumenti

Nessun aumento delle tariffe cimiteriali a Torre del Greco per il 2026. A fare chiarezza è l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, intervenuta dopo le voci, diffuse attraverso canali non ufficiali, relative a possibili rincari.
Gli utenti chiamati al pagamento dei canoni potranno dunque versare gli stessi importi senza alcuna maggiorazione legata ai periodici aggiornamenti Istat.
Come effettuare il pagamento
Dal 2025 i bollettini non vengono più inviati direttamente ai destinatari. Il pagamento dei canoni cimiteriali può essere effettuato attraverso il bollettino elettronico PagoPa, generabile sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco, nella sezione dedicata a “canoni loculi e cappelle”.
PagoPa del Comune di Torre del Greco
In alternativa, è possibile recarsi direttamente all’Ufficio Servizi Cimiteriali di Palazzo La Salle, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. In questo caso il pagamento può essere effettuato tramite Pos.
Crispino: «Sgomberiamo il campo da ipotesi fantasiose»
Sulla questione è intervenuto l’assessore al Cimitero Antonio Crispino, che ha voluto rassicurare i cittadini.
«Abbiamo inteso sgomberare il campo da ipotesi fantasiose – afferma – confermando l’attenzione sull’argomento da parte dell’Amministrazione comunale».
L’assessore ha infine ringraziato gli uffici competenti per il lavoro svolto e per l’impegno assicurato nella gestione dei servizi cimiteriali.