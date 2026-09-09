Torre del Greco, weekend di grande jazz: Daniele Sepe e Sergio Cammariere gratis agli ex Molini Marzoli

A cura della Redazione

Dopo il successo delle prime due serate, torna nel fine settimana Voci d’Autunno Jazz Festival, la rassegna musicale promossa dall’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, con la direzione artistica di Gennaro Russo.

Il secondo weekend della manifestazione porterà sul palco degli ex Molini Meridionali Marzoli due nomi di primo piano: Daniele Sepe, venerdì 11 settembre, e Sergio Cammariere, sabato 12.

Due appuntamenti differenti per stile e repertorio, ma accomunati dalla capacità degli artisti di mescolare il jazz con altri linguaggi musicali. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Daniele Sepe apre il secondo weekend

Venerdì 11 settembre sarà Daniele Sepe a salire sul palco di via Calastro con lo spettacolo “L’imbroglio sul lenzuolo”.

Il sassofonista napoletano sarà accompagnato da Flavio Boltro e da una formazione della quale fa parte, tra gli altri, Giuseppe Di Capua, presente anche alla conferenza stampa di presentazione del festival.

Un progetto che interpreta lo spirito della rassegna attraverso un jazz aperto alle contaminazioni, capace di confrontarsi con la tradizione e, allo stesso tempo, di sperimentare sonorità differenti.

Sabato arriva Sergio Cammariere

Grande attesa per la serata di sabato 12 settembre, quando protagonista sarà Sergio Cammariere con la sua band.

Pianista, compositore e cantautore, Cammariere ha costruito gran parte della propria cifra artistica nell'incontro tra jazz e canzone d'autore.

Nel 2003 partecipò al Festival di Sanremo con “Tutto quello che un uomo”, conquistando il terzo posto e ottenendo anche il Premio della Critica e quello per la migliore composizione musicale.

Otto concerti gratuiti fino alla fine di settembre

“Voci d’Autunno Jazz Festival” prevede complessivamente otto appuntamenti fino alla fine di settembre, tutti negli spazi esterni degli ex Molini Meridionali Marzoli.

I concerti iniziano alle ore 21 e l’ingresso è gratuito, con posti a sedere disponibili fino ad esaurimento.

In entrambe le serate, già dalle ore 20, sarà inoltre allestita una zona intrattenimento curata da Radio Marte. Per tutta la durata della rassegna sarà presente anche un’area food, gestita dalla sezione locale dell’Ascom.