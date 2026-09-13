Torre del Greco, nasce il Festival del Mare: due giorni di eventi a Portosalvo

Il mare come risorsa economica, culturale e turistica, ma anche come fonte di lavoro e parte integrante dell'identità di Torre del Greco. Nasce con questi obiettivi la prima edizione del Festival del Mare, promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, attraverso l'assessore Antonio Crispino, in collaborazione con il Flag Litorale Miglio d'Oro e il Gal Parthenope.

La manifestazione prenderà il via giovedì 17 e venerdì 18 settembre e accompagnerà la città fino a dicembre con una serie di iniziative dedicate al mare, alla pesca professionale, al pescato locale, alla marineria, alle attività produttive e alle tradizioni legate all'“oro blu”.

Il programma di giovedì 17 settembre

I primi appuntamenti saranno concentrati nella zona a ridosso della chiesa di Santa Maria di Portosalvo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Si parte giovedì alle 19 con l'apertura degli stand e gli artisti di strada. Alle 20 è prevista la parata della Banda Acmt.

Nel corso della serata spazio alle performance di Anima Sirena danzatrice, Masaniello e Berardina e al concerto della Posteggia Nova, dedicato alla canzone classica napoletana. In programma anche una rievocazione storica de Il Gazebo Rosa e “Vox Popoli - Cunti e canti della tradizione orale” con Antonio Quartuccio.

Venerdì musica, fotografia e tradizioni

Venerdì 18 settembre si riparte alle 19 con gli artisti di strada, seguiti alle 19.30 dalla parata Sound From Kelelé e, alle 20.30, dal concerto itinerante della Banda Acmt.

Si esibiranno inoltre Luna Janara e Anima Sirena danzatrice, mentre Il Gazebo Rosa proporrà una nuova rievocazione storica.

Spazio anche alla fotografia con l'expo di Francesco Sangiovanni e Aliberti&Pomposo, dal titolo “Torre del Greco: il mare e le sue tradizioni”, e al painting di Gennaro Restino.

Mennella: «Il mare strumento di promozione della città»

«La valorizzazione del mare e della cultura marinara – sottolinea il sindaco Luigi Mennella – rappresenta un importante strumento di promozione dell'immagine cittadina», favorendo la conoscenza del patrimonio storico, culturale, ambientale e produttivo del territorio.

Per l'assessore Antonio Crispino, il mare rappresenta per Torre del Greco «un vero e proprio patrimonio identitario, culturale, sociale ed economico», capace di unire storia, attività produttive, tradizione marinara, enogastronomia e turismo.

Sulla stessa linea Luca Tortora, direttore del Gal Parthenope, che sottolinea come l'iniziativa punti anche a dare maggiore visibilità ai pescatori, alle cooperative e agli operatori della filiera ittica, valorizzando il profondo rapporto che da sempre lega Torre del Greco al mare.