Torre del Greco, nuovo campetto alla Mazza-Colamarino: lo sport diventa scuola di vita

A cura della Redazione

«Lo sport è cultura, salute, educazione. Un campo sportivo aperto ai giovani è una scuola di vita sottratta alla strada». È la frase di Pietro Mennea, campione olimpico e per 17 anni primatista mondiale dei 200 metri, scelta per la targa che campeggia sul rinnovato campetto polifunzionale dell’istituto comprensivo Mazza-Colamarino di Torre del Greco.

La struttura è stata inaugurata oggi, lunedì 28 settembre, nel plesso di via Vittorio Veneto, alla presenza del sindaco Luigi Mennella, dell’assessore alla Pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, della consigliera comunale delegata allo Sport Valentina Ascione e della dirigente scolastica Debora Minghelli.

Gli studenti protagonisti dell’inaugurazione

A caratterizzare la cerimonia sono stati soprattutto gli alunni dell’istituto, protagonisti di esibizioni sportive e canore. Una studentessa ha poi letto un discorso prima che i ragazzi inaugurassero concretamente il nuovo spazio con una partita di pallavolo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il campetto sarà utilizzato anche come palestra all’aperto durante le ore di educazione fisica, quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno, diventando al tempo stesso uno spazio di aggregazione e socializzazione per gli studenti.

L'intervento finanziato dal Comune

Per la riqualificazione sono stati utilizzati i fondi messi a disposizione dal settore Pubblica istruzione del Comune, destinati agli interventi strutturali e alle iniziative curriculari ed extracurriculari nelle scuole.

«Dobbiamo dire grazie al Comune – ha sottolineato la dirigente scolastica Debora Minghelli – che ancora una volta ha deciso di procedere ad importanti stanziamenti a favore degli istituti scolastici, consentendoci di realizzare opere che, vista la scarsità dei fondi a nostra disposizione, difficilmente avremmo potuto eseguire».

Mennella: «L'entusiasmo dei ragazzi è una spinta per noi»

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Luigi Mennella: «È sempre bello partecipare a momenti come questi, caratterizzati dall’entusiasmo dei ragazzi, che costituisce una spinta fondamentale per proseguire il lavoro che siamo chiamati a compiere nell’amministrare la città».

L’assessore Mariateresa Sorrentino ha ricordato come uno degli impegni assunti dall’amministrazione sia stato quello di incrementare le risorse destinate agli investimenti nelle scuole, sottolineando che «in tre anni sono praticamente raddoppiate».

«Lo sport fondamentale per la crescita dei giovani»

La consigliera delegata allo Sport Valentina Ascione ha invece richiamato «l’importanza di praticare sport», evidenziando la necessità di rilanciare questo messaggio soprattutto quando ci si rivolge a giovani e giovanissimi studenti.

Il ringraziamento all’amministrazione comunale da parte delle famiglie è stato infine espresso dal presidente del consiglio d’istituto Francesco Aprea.

A suggellare la giornata, lo scoprimento della targa dedicata al pensiero di Pietro Mennea: un richiamo al valore dello sport non soltanto come attività fisica, ma come strumento educativo, sociale e di crescita personale.