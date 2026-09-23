Torre del Greco, Polizia Municipale: il SULPL denuncia carenze nella sede e minaccia lo stato di agitazione

A cura della Redazione

Si alza la tensione all'interno della Polizia Municipale di Torre del Greco. Il SULPL, sindacato della Polizia Locale Italiana, denuncia una serie di criticità che riguarderebbero sia le condizioni della sede del Comando sia l'organizzazione del lavoro e il trattamento economico del personale.

Secondo il sindacato, sarebbero state inviate almeno quattro segnalazioni al sindaco e ai rappresentanti comunali competenti in materia di sicurezza sul lavoro, senza che le problematiche denunciate abbiano finora trovato soluzione.

«Calcinacci, infiltrazioni d'acqua, ratti e insetti»

Particolarmente pesanti le contestazioni relative alle condizioni strutturali dei locali che ospitano il Comando. Secondo il SULPL, la sede non rispetterebbe le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto legislativo 81/2008. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il sindacato riferisce di cadute di calcinacci, pezzi di muro e vernice, che in alcune circostanze avrebbero raggiunto anche gli agenti. Vengono inoltre segnalate infiltrazioni d'acqua, che sarebbero arrivate in prossimità dell'impianto elettrico, oltre alla presenza di ratti e insetti e alla mancanza di spazi ritenuti adeguati da destinare agli spogliatoi del personale.

Problematiche che, sostiene il SULPL, sarebbero state più volte documentate e portate all'attenzione degli organi comunali.

Ultima diffida al sindaco, poi gli esposti

Il sindacato fa sapere di avere inoltrato un'ultima diffida al sindaco. In assenza di interventi immediati, annuncia la presentazione di esposti agli organismi competenti affinché vengano effettuati controlli sulla sicurezza della sede.

In particolare, il SULPL intende rivolgersi agli organi competenti in materia di medicina del lavoro, ai Vigili del Fuoco e alla Direzione provinciale del Lavoro, chiedendo verifiche sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Riposi, indennità e mansioni: le altre contestazioni

Le condizioni della sede non rappresentano l'unico motivo di protesta. Il sindacato lamenta anche il mancato rispetto delle disposizioni contrattuali sui turni di riposo, oltre a ritardi nel pagamento di competenze stipendiali legate alla produttività collettiva.

Contestato anche l'impiego di alcuni agenti ai quali, secondo il SULPL, verrebbe richiesto di svolgere mansioni da operaio per lo spostamento della segnaletica stradale.

Possibile stato di agitazione e sciopero

Il SULPL definisce «molto gravi» le questioni sollevate e annuncia che, qualora non arrivassero risposte dall'Amministrazione comunale, nei prossimi giorni potrebbe essere avviata una vertenza sindacale con la proclamazione dello stato di agitazione del personale della Polizia Municipale.

Tra le iniziative prospettate figurano anche il possibile blocco dei servizi straordinari e, in caso di mancata soluzione della vertenza, giornate di sciopero in concomitanza con le prossime manifestazioni in programma a Torre del Greco.

Si tratta, allo stato, di contestazioni formulate dal sindacato, sulle quali si attende l'eventuale replica dell'Amministrazione comunale.