Torre del Greco, servizio di trasporto scolastco: 930 domande accolte

A cura della Redazione

Parte mercoledì 23 settembre il servizio di trasporto scolastico a Torre del Greco, quasi una settimana prima rispetto allo scorso anno. L’annuncio arriva in un periodo particolarmente intenso per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella dal punto di vista dell’istruzione, che come sempre coincide con la ripresa delle attività didattiche dopo la pausa estiva.

Sono circa 930 le domande accolte, con l’istituzione di ben quattro nuove linee, che si vanno ad aggiungere alle 23 già esistenti. Questo permetterà, nelle stime fatte dall’ufficio pubblica istruzione di concerto con l’assessore Mariateresa Sorrentino, di trasportare quasi cento ragazzi in più. Questo, senza tenere conto della navetta gratuita da 52 posti appositamente istituita per gli alunni del plesso Romano impossibilitati a raggiungere con mezzi propri le aule ora ubicate a palazzo La Salle.

Proprio a palazzo La Salle, ieri, martedì 15 settembre, si è recato il primo cittadino. Accompagnato tra gli altri dagli assessori Mariateresa Sorrentino e Virginia Palomba e dal dirigente Egidio Ciani, Luigi Mennella ha salutato alunni, docenti, personale e dirigente scolastica delle medie della Giampietro-Romano, augurando loro (in un messaggio simbolicamente esteso a tutta la platea scolastica cittadina, raggiunta tra l’altro da una lettera scritta a quattro mani con la delegata alla pubblica istruzione della giunta) un anno ricco di soddisfazioni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Restando al trasporto scolastico, da venerdì 18 e fino a martedì 22 settembre sarà possibile pagare la prima rata rispetto a quanto dovuto per usufruire del servizio. Come fanno sapere dagli uffici, “gli utenti che risultano provvisoriamente accettati al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026-2027, sono tenuti a versare la quota di contribuzione relativa al primo quadrimestre (settembre 2026-gennaio 2027)”, precisando che “la consultazione dello stato della domanda e il pagamento, che andrà effettuato esclusivamente attraverso Pago PA, saranno accessibili mediante la piattaforma informatica Autoroute” disponibile all’indirizzo https://scuolabustdg.autoroute.it/portalecittadino/login.

Viene infine evidenziato che “a seguito del pagamento, sarà possibile scaricare la tessera di viaggio, che dovrà essere esibita alle accompagnatrici. In assenza del pagamento e della relativa tessera, gli alunni non potranno usufruire del servizio di trasporto”.

La partenza del servizio è anticipata di quasi una settimana rispetto al 2025 (quando l’avvio fu dato il 29 settembre): “Sono state accettate – sottolinea l’assessore alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino – circa 930 domande. Questo permette di avere a disposizione qualche altro posto rimasto libero, disponibilità per le quali riapriremo i termini di iscrizione il prossimo mese di ottobre. Grazie all’eccezionale lavoro compiuto dall’ufficio, che ha massimizzato il servizio in termini di efficacia ed efficienza, a parità di costi e linee aggiunte, verranno trasportati ancora più ragazzi rispetto all’anno scorso”.