Lunedì 19 ottobre al via la refezione scolastica per gli alunni di Torre del Greco

A cura della Redazione

Partirà lunedì 19 ottobre la refezione scolastica per gli alunni di Torre del Greco che usufruiranno del servizio nell’anno 2026/27.

La notizia arriva contestualmente all’annuncio dell’apertura delle iscrizioni, che – come si legge nell’avviso firmato per conto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino, insieme al dirigente Gaetano Camarda – saranno attive da lunedì 21 settembre fino a giovedì 8 ottobre. Chi presenterà la richiesta entro questa scadenza, potrà permettere al beneficiario di riferimento di usufruire del servizio dal 19 ottobre.

Sarà poi prevista una riapertura dei termini dal 19 al 26 ottobre: in questo caso, l’inizio del servizio sarà garantito a partire da lunedì 2 novembre. “Le domande - come si legge nell’avviso pubblico - dovranno essere inviate esclusivamente online tramite la piattaforma ‘Portale genitori’. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Per gli alunni che necessitano di diete speciali, per motivi sanitari oppure etico-culturali/religiosi, i relativi adempimenti dovranno essere effettuati direttamente presso lo sportello pubblica istruzione”. Questo il link. Gli utenti già registrati sulla piattaforma telematica negli anni precedenti dovranno accedere alla propria area personale del portale e verificare e se serve aggiornare i dati già presenti; i nuovi iscritti, invece, dovranno procedere a selezione l’area “Richiesta iscrizione alla mensa scolastica”.

L’accesso può essere effettuato solo tramite Spid o carta d’identità elettronica del genitore o tutore che presenta la domanda. Le procedure da seguire, anche in merito a richieste sulle diete speciali, sono indicate nell’avviso presente sul sito del Comune.