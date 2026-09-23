Torre del Greco, arriva la “Staffetta sui diritti”: i bambini tracciano la rotta verso pace e accoglienza

A cura della Redazione

Torre del Greco si prepara ad accogliere la “Staffetta sui diritti Luigi Bellocchio”, l’iniziativa promossa dal laboratorio regionale “Città dei bambini e delle bambine” di San Giorgio a Cremano, giunta quest'anno alla sua decima edizione.

La tappa torrese è in programma martedì 3 novembre, mentre la manifestazione ha preso ufficialmente il via martedì 22 settembre a Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano.

“La vela dei diritti”, il tema della decima edizione

Il tema scelto quest’anno è “La vela dei diritti”, con un richiamo all’America’s Cup e alla grande vela. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Da qui l’idea di utilizzare proprio la vela come metafora di una rotta tracciata dai bambini verso la tutela dei diritti, la pace, l’accoglienza e la giustizia.

Sono 26 le frazioni previste. La prima tappa è in programma a Ischia il 28 settembre, mentre la conclusione è fissata per il 20 novembre, in occasione del 37esimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Scuole e Comuni insieme per i diritti dei più giovani

L’iniziativa coinvolgerà scuole, amministrazioni comunali e comunità locali, attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati ai diritti delle nuove generazioni.

Una rete che negli anni si è progressivamente ampliata e che mantiene viva anche la memoria di Luigi Bellocchio, assessore al gioco di San Giorgio a Cremano al quale è dedicata la manifestazione.

A rappresentare l’Amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella all'appuntamento inaugurale di Villa Bruno è stata l’assessore alla Pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino.

Sorrentino: «La pace può diventare un'aspirazione concreta»

«Siamo orgogliosi – afferma Sorrentino – di partecipare a questa iniziativa che coinvolge altri 25 comuni e che considera quale valore fondamentale l’importanza della tutela dei bambini e delle bambine ed il rispetto dei loro diritti».

Per l'assessore, la collaborazione tra gli enti locali rappresenta anche un messaggio di pace: «L’esperienza di amministrazioni che si uniscono e collaborano è la testimonianza che la pace non è un’utopia lontana, ma può invece diventare un’aspirazione concreta a partire dalle nostre città. Siamo certi che anche quest’anno i nostri istituti saranno felici di partecipare all’iniziativa».

«I bambini ci guidano verso un mondo più equo e solidale»

Sul valore dell'iniziativa è intervenuto anche il sindaco di San Giorgio a Cremano Michele Carbone. «I nostri bambini, con la loro purezza e la loro incredibile capacità di visione, ci guidano nella comprensione profonda dei diritti universali – ha sottolineato –. Le rotte che tracciano e le vele che spiegano non sono solo simboli, ma strumenti concreti per navigare verso un mondo migliore, più equo e solidale per tutti».

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