Torre del Greco, arriva la “Staffetta sui diritti”: i bambini tracciano la rotta verso pace e accoglienza

Torre del Greco si prepara ad accogliere la “Staffetta sui diritti Luigi Bellocchio”, l’iniziativa promossa dal laboratorio regionale “Città dei bambini e delle bambine” di San Giorgio a Cremano, giunta quest'anno alla sua decima edizione.
La tappa torrese è in programma martedì 3 novembre, mentre la manifestazione ha preso ufficialmente il via martedì 22 settembre a Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano.
“La vela dei diritti”, il tema della decima edizione
Il tema scelto quest’anno è “La vela dei diritti”, con un richiamo all’America’s Cup e alla grande vela.
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Da qui l’idea di utilizzare proprio la vela come metafora di una rotta tracciata dai bambini verso la tutela dei diritti, la pace, l’accoglienza e la giustizia.
Sono 26 le frazioni previste. La prima tappa è in programma a Ischia il 28 settembre, mentre la conclusione è fissata per il 20 novembre, in occasione del 37esimo anniversario della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Scuole e Comuni insieme per i diritti dei più giovani
L’iniziativa coinvolgerà scuole, amministrazioni comunali e comunità locali, attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati ai diritti delle nuove generazioni.
Una rete che negli anni si è progressivamente ampliata e che mantiene viva anche la memoria di Luigi Bellocchio, assessore al gioco di San Giorgio a Cremano al quale è dedicata la manifestazione.
A rappresentare l’Amministrazione comunale di Torre del Greco guidata dal sindaco Luigi Mennella all'appuntamento inaugurale di Villa Bruno è stata l’assessore alla Pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino.
Sorrentino: «La pace può diventare un'aspirazione concreta»
«Siamo orgogliosi – afferma Sorrentino – di partecipare a questa iniziativa che coinvolge altri 25 comuni e che considera quale valore fondamentale l’importanza della tutela dei bambini e delle bambine ed il rispetto dei loro diritti».
Per l'assessore, la collaborazione tra gli enti locali rappresenta anche un messaggio di pace: «L’esperienza di amministrazioni che si uniscono e collaborano è la testimonianza che la pace non è un’utopia lontana, ma può invece diventare un’aspirazione concreta a partire dalle nostre città. Siamo certi che anche quest’anno i nostri istituti saranno felici di partecipare all’iniziativa».
«I bambini ci guidano verso un mondo più equo e solidale»
Sul valore dell'iniziativa è intervenuto anche il sindaco di San Giorgio a Cremano Michele Carbone. «I nostri bambini, con la loro purezza e la loro incredibile capacità di visione, ci guidano nella comprensione profonda dei diritti universali – ha sottolineato –. Le rotte che tracciano e le vele che spiegano non sono solo simboli, ma strumenti concreti per navigare verso un mondo migliore, più equo e solidale per tutti».
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