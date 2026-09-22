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Torre del Greco, torna il Premio Fratelli De Filippo: la IX edizione tra arte, cultura e memoria

Torre del Greco, torna il Premio Fratelli De Filippo: la IX edizione tra arte, cultura e memoria

Sabato 26 settembre la cerimonia alla Vela Beach Club. Una sezione speciale sarà dedicata a Grazia Raia, prima garante per la tutela degli animali della città.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Sabato 26 settembre 2026, a partire dalle ore 17.30, La Vela Beach Club (Via Litoranea, 3 - Torre del Greco) ospiterà la cerimonia di premiazione della IX Edizione del Premio Fratelli De Filippo - Macte Virtute Esto, ideato da Salvatore De Chiara e organizzato dall'Associazione Corpo Gav e Bricolage, in partnership con il Comune di Torre del Greco.

Numerosissimi i volti noti del panorama teatrale e cinematografico italiano e partenopeo che prenderanno parte alla cerimonia, insieme a giovani talenti ed eccellenze.

Il tavolo d'onore

Al tavolo d’onore il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, il presidente onorario Ernesto Mahieux, affiancati dai componenti del comitato d'onore: Miriam Candurro, Susy Del Giudice, Massimo Abbate, Antonella Morea, Pia Lanciotti, Anna Caterina Carloni (nipote di Titina De Filippo).

A condurre la serata saranno i presentatori Erennio De Vita e Maria Consiglia Izzo, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra arte, cultura e poesia.

Una sezione speciale in memoria di Grazia Raia

Quest'anno, una sezione speciale del premio è dedicata alla memoria di Grazia Raia, prima garante per la tutela degli animali della Città di Torre del Greco, in segno di riconoscimento per il suo instancabile impegno a favore dei diritti e del benessere del mondo animale.

Le opere e l'ingresso libero

Le opere sono realizzate dagli artisti Marco Bottiglieri e Carla Peluso.

L'evento è a ingresso libero.

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