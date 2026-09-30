Torre del Greco, arriva il Job Day: colloqui e orientamento per chi cerca lavoro

A cura della Redazione

Un’occasione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, conoscere le opportunità offerte dalle aziende e confrontarsi direttamente con professionisti della selezione del personale.

È l’obiettivo del Job Day, organizzato dall’Amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, su proposta dell’assessora alle Politiche giovanili Anna Fiore, in collaborazione con Gi Group, realtà specializzata nei servizi e nella consulenza per le risorse umane.

L’appuntamento è fissato per giovedì 15 ottobre, a partire dalle ore 10, presso l’auditorium della Santissima Trinità, in via Circumvallazione. La partecipazione è gratuita e aperta alla cittadinanza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Come partecipare al Job Day

Per prendere parte all’iniziativa è necessaria la prenotazione, inviando una mail all’indirizzo [email protected], indicando nell’oggetto “Job Day”.

L’incontro è rivolto in particolare ai giovani di Torre del Greco in cerca di occupazione e punta a fornire strumenti concreti per orientarsi nel mercato del lavoro.

Durante la giornata saranno illustrate le opportunità lavorative disponibili e le figure professionali maggiormente ricercate dalle aziende.

Incontri diretti con i recruiter

Uno degli aspetti più interessanti dell’iniziativa sarà la possibilità di entrare direttamente in contatto con reclutatori qualificati ed esperti del settore.

I partecipanti potranno presentarsi ai recruiter e sostenere brevi colloqui conoscitivi, ricevendo anche indicazioni pratiche su come candidarsi alle posizioni aperte.

Spazio inoltre all’orientamento: dagli accorgimenti per scrivere un curriculum vitae efficace ai suggerimenti per valorizzare competenze ed esperienze maturate.

Fiore: «Fare da ponte tra domanda e offerta»

«Questa iniziativa – sottolinea l’assessora Anna Fiore – rientra tra gli obiettivi che l’Amministrazione si è posta per promuovere percorsi di orientamento al lavoro per i giovani, valorizzando incontri con esperti del settore».

Uno dei problemi principali resta infatti quello di fare incontrare le esigenze delle imprese con quelle di chi cerca un'occupazione.

«Tra le principali difficoltà – prosegue Fiore – vi è di certo l’incrocio tra domanda e offerta. Con questa iniziativa proviamo dunque a fare da ponte e favorire tale incontro».

Il Job Day vuole quindi essere non soltanto una giornata informativa, ma un'occasione concreta per mettere in contatto aziende, recruiter e persone alla ricerca di nuove opportunità professionali.