Torre del Greco, alla Sauro-Morelli inaugurate due nuove sensory rooms

A cura della Redazione

“Insieme… c’è più senso”. È lo slogan scelto dall’istituto comprensivo Sauro-Morelli di Torre del Greco per accompagnare l’inaugurazione delle due nuove sensory rooms realizzate nel plesso di via Circumvallazione.

Due ambienti con caratteristiche e finalità differenti: una sensory room attiva, destinata prevalentemente ai momenti ludici, e una sensory room soft, pensata per stimolare i cinque sensi dei più piccoli attraverso specifiche attività.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Luigi Mennella, l’assessore Mariateresa Sorrentino e la dirigente scolastica Lucia Di Lorenzi, insieme a numerosi genitori e familiari degli alunni. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L'esibizione degli sbandieratori apre la cerimonia

Ad aprire l'iniziativa è stata l'esibizione degli sbandieratori della Sauro-Morelli, seguita dall'intervento della dirigente scolastica.

Lucia Di Lorenzi ha sottolineato in particolare la collaborazione instaurata con il Comune, che dal 2022-2023, attraverso finanziamenti mirati, permette alle scuole di realizzare interventi finalizzati a migliorare e ampliare l'offerta educativa.

Le due sensory rooms rientrano infatti tra i progetti portati a termine grazie ai contributi erogati dal settore Pubblica istruzione del Comune di Torre del Greco per sostenere le attività educative degli istituti cittadini.

Mennella: «La scuola è un'eccellenza della nostra città»

Il sindaco Luigi Mennella ha espresso «la gratitudine dell'amministrazione comunale verso tutti coloro i quali operano nel mondo della scuola, che rappresenta un'eccellenza della nostra città».

L'assessore Mariateresa Sorrentino ha invece evidenziato l'incremento delle risorse destinate a questo tipo di interventi: «Negli ultimi tre anni i finanziamenti relativi a tali opere e interventi sono aumentati, fino praticamente ad essere stati raddoppiati rispetto a quanto previsto all'atto del nostro insediamento».

Due stanze per scoprire attraverso i sensi

A caratterizzare i nuovi ambienti anche due targhe, scoperte dal primo cittadino durante l'inaugurazione.

All'ingresso della sensory room soft campeggia la frase «Un luogo dove i sensi abbracciano la meraviglia!», mentre per lo spazio dedicato alle attività ludiche è stato scelto il messaggio «Un mondo da toccare, scalare, esplorare!».

Le due nuove stanze arricchiscono così gli spazi a disposizione della comunità scolastica della Sauro-Morelli, puntando su esperienza sensoriale, gioco e partecipazione dei bambini.