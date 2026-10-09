Torre del Greco, via Nazionale sommersa dall'acqua: allagamenti e proteste davanti a Villa Macrina

È bastata la prima pioggia autunnale per restituire ai cittadini di Torre del Greco una scena purtroppo già vista e dolorosamente prevedibile. Via Nazionale si è trasformata ancora una volta in un fiume in piena, con i tombini letteralmente saltati in aria proprio davanti all’ingresso della storica Villa Macrina. Il risultato? Marciapiedi impraticabili, allagamenti, disagi e pericoli insostenibili sia per gli automobilisti che per i pedoni.

“Siamo alle solite, ovvero all’insopportabile spettacolo di incuria urbana – grida una residente della zona – queste gravi criticità sono ben note all’amministrazione, eppure non si vedono mai interventi radicali e risolutivi”. Le fa eco un negoziante del posto, visibilmente esasperato: “Quello di stamattina non è un evento eccezionale, ma la cronaca di un disastro annunciato. La rete fognaria lungo questo tratto non regge da tempo e la totale mancanza di una manutenzione costante e preventiva delle caditoie trasforma ogni acquazzone in un’emergenza nazionale in miniatura”. A fare le spese di questa cronica inefficienza, però, non sono solo i cittadini e i commercianti costretti a spalare acqua e fango, ma lo stesso patrimonio storico della città.

Il degrado infinito di un simbolo cittadino

L’allagamento di queste ore è solo l’ultimo schiaffo alla bella, ma dimenticata Villa Macrina. Il bene monumentale da anni versa in condizioni di rilevante degrado, come dimostra chiaramente la sua facciata in diffusa rovina. Eppure, la struttura – gioiello architettonico di proprietà del Comune – dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello del territorio, un vero polo culturale vivo grazie anche all’attività dell’annessa biblioteca comunale dedicata a Enzo Aprea. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Al contrario, l’edificio continua a subire inesorabilmente i segni del tempo, dell’abbandono e dell’oblio istituzionale. Le infiltrazioni d’acqua e i miasmi che ne assediano l’ingresso a ogni pioggia non fanno che accelerare il declino di una struttura martoriata, per la quale si attendono invano da anni interventi di riqualificazione strutturali e definitivi.

La rabbia dei residenti: "Vergogna"

Tra i passanti e sulle pagine social la parola d’ordine è una sola: vergogna. La comunità si chiede legittimamente dove siano finiti gli interventi promessi e come sia possibile che, nel 2026, una città importante come Torre del Greco debba ancora bloccarsi e sprofondare nel caos alla prima mezz'ora di pioggia. La convivenza forzata con il fango e con servizi pubblici inefficienti ha ampiamente superato il livello di guardia. Per l’ennesima volta i residenti chiedono a gran voce che il Comune e gli enti gestori del servizio idrico escano dal silenzio: non servono più soluzioni tampone, servono fatti concreti e duraturi.

Il patrimonio librario di Villa Macrina da tutelare

In città si parla sovente di cultura, ma quella vera – con la "C" maiuscola – risiede proprio tra le mura di Villa Macrina. La struttura custodisce infatti un prezioso patrimonio librario, composto da rari volumi storici e, segnatamente, dalle preziose Cinquecentine. Si tratta di edizioni a stampa del XVI secolo che richiederebbero condizioni climatiche e parametri di umidità rigidamente controllati per evitare l’irreversibile proliferazione di muffe e il deterioramento biologico della carta. Un valore inestimabile che, paradossalmente, oggi riesce a salvarsi dalle infiltrazioni e dall'incuria solo grazie alla costante vigilanza e all’amore degli impiegati della struttura, rimasti gli ultimi baluardi a difesa della dignità e della memoria storica di Torre del Greco.