Il Comune dispone misure precauzionali per tutelare la sicurezza dei cittadini e invita la popolazione a prestare particolare attenzione agli oggetti esposti al vento e alle zone costiere

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Il Comune di Torre del Greco ha disposto la chiusura dei parchi, dei giardini comunali e del cimitero dalle ore 20 di martedì 17 novembre alle ore 16 di mercoledì 18 novembre 2026. Il provvedimento è contenuto nell’ordinanza sindacale firmata dal sindaco Luigi Mennella, e potrà essere oggetto di ulteriori valutazioni in relazione all’evoluzione dei fenomeni meteorologici.

Venti forti e possibili mareggiate

Alla base della decisione c’è l’avviso regionale di allerta meteo emesso dal Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania. Per la Zona 1, che comprende Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana, sono previsti venti localmente forti da Ovest-Sud-Ovest con raffiche e mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

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L’ordinanza evidenzia i rischi connessi alla possibile caduta di piante, rami e altri oggetti nei luoghi all’aperto, oltre ai pericoli legati alle mareggiate sulle spiagge e nelle aree vicine alle banchine portuali.

Le precauzioni rivolte alla popolazione

Il Comune invita i cittadini ad adottare le opportune cautele per evitare situazioni di pericolo. In particolare, raccomanda di assicurare o rimuovere gli oggetti mobili presenti su balconi, terrazzini, davanzali e giardini, come vasi, fioriere, arredi da esterno, tende da sole retrattili, ombrelloni e strutture precarie che potrebbero essere trasportati dal vento.

L’amministrazione invita inoltre a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali, per il rischio di caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature, e a non frequentare le spiagge cittadine e le aree a ridosso delle banchine portuali per le possibili mareggiate. Eventuali situazioni di pericolo devono essere segnalate alle forze dell’ordine.

La chiusura resterà in vigore dalle ore 20 del 17 novembre alle ore 16 del 18 novembre, salvo ulteriori e successive valutazioni.