Torre del Greco: torna il “Mercatorre”: il programma completo

Shopping, apertivi, musica e street food

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Torna il Mercatorre agli Ex Molini Meridionali Marzoli.

Sabato 14 e domenica 15 novembre, dalle 17:00 alle 24:00, a Torre del Greco, ospiteranno la XXVII edizione della fiera, uno degli appuntamenti più amati e dedicato al vintage, all’artigianato e alla cultura del riuso. L’ingresso è gratuito.

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Una formula interamente pomeridiana e serale, ideale per vivere gli spazi degli ex Molini tra shopping, aperitivi, musica e street food, in un'atmosfera conviviale e ricca di creatività. Tra bancarelle e stand, i visitatori potranno scoprire oggetti d'epoca, modernariato, arredamento, abbigliamento retrò, vinili, design e produzioni artigianali locali.

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Tutto il programma delle attività culturali e creative

Con Antonietta Pedata, spazio al Laboratorio di Lettura Creativa, tra fiabe, racconti e filastrocche, e al Laboratorio di Riciclo Creativo, rivolto a bambini, ragazzi e adulti, per trasformare carta e materiali di recupero in originali creazioni artigianali.

La musica sarà protagonista del Mercatorre Scratch Workshop, con i DJ Fakser e Pj Gionson, che mostreranno come il giradischi possa trasformarsi in un vero e proprio strumento musicale attraverso l'arte dello scratch.

La galleria CoBar/STECCA ospiterà inoltre la mostra d'arte “La civiltà della banalità”, con le opere di dieci artisti che offriranno uno sguardo originale sulla contemporaneità.

Completa il programma la mostra fotografica “Facciamo Spazio”, realizzata in collaborazione con Futura Torre e il Forum dei Giovani, dedicata alla città di Torre del Greco, raccontata attraverso immagini e prospettive differenti.