Torre del Greco, Cave e Jazz: quattro serate, dal 5 novembre al 17 dicembre, a Palazzo Vialdo

Cave a Jazz è la rassegna di quattro serate tra il 5 novembre e il 17 dicembre 2026 dedicata al jazz contemporaneo. Offre concerti intimi con interpreti come Francesca Simonis e Daniele Scannapieco, alternando composizioni originali e grandi standard per un ascolto raccolto e di qualità.

Quattro appuntamenti, dal 5 novembre al 17 dicembre 2026, per altrettante sfumature del jazz contemporaneo: dalla memoria del cinema alle composizioni d’autore, dalla voce di Francesca Simonis al sax di Daniele Scannapieco. L’obiettivo è dare vita a una “Cave a Jazz” capace di accogliere il pubblico in un’atmosfera raccolta, di qualità e profondamente musicale.

È da questo patrimonio condiviso che nasce l’intenzione di creare una vera “Cave a Jazz”: uno spazio intimo e curato, pensato per l’ascolto, dove il jazz possa vivere nella sua forma più autentica e diventare un punto di riferimento per tutti gli amanti di questa musica.

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5 novembre, Serena Grittani Quartet: le musiche del cinema

Il Serena Grittani Quartet apre la rassegna con un viaggio nelle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

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Molti capolavori del cinema non avrebbero avuto lo stesso impatto senza le musiche che li hanno accompagnati: canzoni e suite diventate parte inseparabile della pellicola, capaci di restare nella memoria molto dopo lo schermo spento. Alcune colonne sonore, al di là del connubio con le immagini, hanno poi conquistato una vita autonoma, trasformandosi nel corso dei decenni in veri e propri classici della musica.

Sul palco Serena Grittani alla voce, Bruno Montrone al pianoforte, Giuseppe Venezia al contrabbasso e Giovanni Scasciamacchia alla batteria rivisitano alcuni grandi classici senza tempo, melodie che hanno accompagnato film indimenticabili e conquistato il cuore e l’anima degli spettatori.

Un concerto che restituisce nuova vita a un repertorio universale, attraverso la sensibilità vocale di Grittani e il dialogo raffinato del trio strumentale.

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19 novembre, Valentina Ranalli 4tet: “SETA”

Il Valentina Ranalli 4tet presenta “SETA”, con Francesco Marziani al piano, Antonio Napolitano contrabbasso e Massimo Del Pezzo alla batteria , un progetto discografico pubblicato nel 2023 da Emme Record Label e definito dalla stessa artista come un piccolo rifugio di dolcezza, un quadro impressionista e sognante.

Il repertorio intreccia jazz contemporaneo, scrittura d’autore e ricerca timbrica, con un suono leggero, trasparente e profondamente lirico. La voce di Ranalli guida composizioni originali che alternano intimità, poesia e una delicata energia ritmica.

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3 dicembre, Francesca Simonis Quartet e Jerry Popolo

Francesca Simonis, cantante jazz e autrice, vanta una carriera decennale segnata da collaborazioni con importanti personalità della scena campana e da progetti più ampi che hanno coinvolto artisti internazionali, in festival e concerti. Nel 2020 ha ottenuto il secondo posto al concorso nazionale “Chicco Bettinardi”.

Sul palco sarà accompagnata da Ergio Valente al pianoforte, Gianpiero De Honestis al contrabbasso e Marco Fazzari alla batteria. Come Special Guest, il grande Jerry Popolo.

Una serata dedicata a un jazz vocale maturo, caldo e comunicativo, capace di coniugare interpretazione, scrittura e libertà improvvisativa.

17 dicembre: Daniele Scannapieco 4tet

Il Daniele Scannapieco 4tet è guidato dal sassofonista tenore Daniele Scannapieco, tra i musicisti italiani più apprezzati della scena jazz contemporanea. Il suo linguaggio unisce la tradizione del jazz moderno a una forte personalità espressiva, profondo senso dello swing e grande attenzione all’interplay.

Accanto a Scannapieco suonano Michele Di Martino al pianoforte, Tommaso Scannapieco al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria: una formazione affiatata, riconosciuta per coesione ritmica, energia e lirismo.

Il repertorio alterna composizioni originali e grandi standard, muovendosi con naturalezza tra mainstream, hard bop e sonorità più contemporanee. Il risultato è un jazz elegante, compatto e coinvolgente, pensato per un ascolto diretto e immersivo.

Per info e prenotazione, necessaria, rivolgersi a Palazzo Vialdo (Tel: 0818471624 - email: [email protected]).