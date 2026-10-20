Torre del Greco, allerta meteo arancione in Campania: scuole chiuse mercoledì 21 ottobre, stop anche a parchi e cimitero

Previsti forti temporali, vento e possibili allagamenti. Scatta l'ordinanza per tutelare la sicurezza dei cittadini.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per la giornata di mercoledì 21 ottobre 2026, dalle ore 00:00 alle 23:59, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste su Napoli, la Piana Campana, le isole e l'area vesuviana.

In seguito all'avviso regionale n. 87/2026, il sindaco del Comune di Torre del Greco Luigi Mennalla ha disposto, con ordinanza n. 96 del 20 ottobre 2026, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dei parchi, dei

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Le previsioni: temporali intensi e rischio allagamenti

Secondo la Protezione Civile regionale, sono previste precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, di moderata o forte intensità, soprattutto nella prima parte della giornata.

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Tra i principali rischi segnalati figurano allagamenti, frane, smottamenti, caduta di massi e possibili voragini, oltre a difficoltà nella circolazione stradale dovute all'accumulo di acqua e al possibile rigurgito della rete fognaria.

Il vento forte potrebbe inoltre provocare la caduta di alberi, rami ed elementi di arredo urbano, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni.

L'ordinanza del sindaco e le raccomandazioni ai cittadini

Il provvedimento dispone la chiusura delle strutture interessate dalle ore 00:00 alle 23:59 del 21 ottobre, salvo ulteriori decisioni legate all'evoluzione delle condizioni meteorologiche.

L'amministrazione comunale invita la popolazione ad adottare tutte le necessarie precauzioni, limitando gli spostamenti non indispensabili ed evitando le aree maggiormente esposte al rischio di allagamenti e caduta di alberi.