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Torre del Greco, strisce blu: dal 16 ottobre parcheggi a pagamento in altre cinque strade

Torre del Greco, strisce blu: dal 16 ottobre parcheggi a pagamento in altre cinque strade

Confermati orari, tariffe e abbonamenti del servizio, mentre in via Litoranea e via Crescenzo Mazza la sosta resterà gratuita fino a un nuovo provvedimento

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Si amplia a Torre del Greco il servizio di sosta a pagamento. Da domani, venerdì 16 ottobre, le strisce blu saranno operative anche in cinque strade cittadine dove il servizio non era ancora ripreso.

A stabilirlo è un'ordinanza firmata dal vicecomandante della Polizia municipale, Andrea Formisano, e pubblicata sull'Albo pretorio del Comune.

Le strade interessate e quelle dove la sosta resta gratuita

Il provvedimento dispone l'attivazione dei parcheggi a pagamento in via Alcide De Gasperi, via Nazionale, San Gennariello, via De Curtis e via Purgatorio, completando un ulteriore tassello della riorganizzazione della sosta sul territorio comunale.

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Per altre due arterie cittadine, invece, bisognerà ancora attendere. Si tratta di via Litoranea e via onorevole Crescenzo Mazza, dove l'attivazione delle strisce blu è stata rinviata perché le relative aree non sono state ancora consegnate.

In entrambe le strade, dunque, la sosta resterà gratuita fino a un successivo provvedimento.

Orari e tariffe: un euro all'ora, abbonamenti da 80 a 100 euro

Restano invariati gli orari del servizio, articolati in due periodi dell'anno. Dal 22 settembre al 20 maggio la sosta è a pagamento dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. Nel periodo estivo, dal 21 maggio al 21 settembre, gli orari sono invece dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 21.

Le strisce blu sono attive dal lunedì al sabato, con esclusione dei giorni festivi.

Confermate anche le tariffe: un euro per ogni ora di sosta, con un pagamento minimo di 50 centesimi. Per chi utilizza frequentemente i parcheggi a pagamento sono previsti abbonamenti mensili da 80 euro per una singola strada e da 100 euro per l'intero territorio comunale.

Le esenzioni e come pagare

L'ordinanza conferma alcune agevolazioni. I medici di base possono usufruire di un'ora di sosta gratuita, esponendo il disco orario e l'apposito contrassegno identificativo. Esenzione prevista anche per gli ufficiali giudiziari durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Restano inoltre gratuiti gli stalli contrassegnati dalle strisce bianche e quelli delimitati dalle strisce gialle, riservati ai veicoli al servizio delle persone con disabilità muniti di regolare contrassegno.

Per il pagamento sarà possibile utilizzare i parcometri presenti sul territorio, anche attraverso sistemi elettronici e contactless, oppure le applicazioni per smartphone convenzionate.

 

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