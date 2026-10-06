Torre del Greco, apnee notturne: al Maresca eseguita per la prima volta la DISE

A cura della Redazione

Passo avanti nella diagnosi e nel trattamento delle apnee ostruttive del sonno all’ospedale Maresca di Torre del Greco. È stata eseguita per la prima volta la DISE (Drug-Induced Sleep Endoscopy), una moderna procedura diagnostica che consente di individuare con precisione i punti di ostruzione delle vie respiratorie durante il sonno.

L’esame è stato realizzato dall’équipe di otorinolaringoiatria diretta da Bernardino Cassiano, con i dottori Nunzio Accardo e Grazia Maria Iovine, in collaborazione con l’unità di anestesia e rianimazione, diretta dal Luigi Ferrante.

Cos’è la DISE e come viene eseguita

La DISE è uno strumento di particolare utilità nella valutazione dei pazienti affetti da russamento e sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS). La procedura prevede l’induzione farmacologica di uno stato di sonno controllato durante il quale, attraverso una sottile telecamera introdotta delicatamente dal naso, lo specialista può osservare direttamente il comportamento delle vie respiratorie e identificare le sedi e le modalità dell’ostruzione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Si tratta di un esame particolarmente importante nei pazienti che non tollerano o non traggono beneficio dalle terapie tradizionali e nei casi in cui sia necessario definire con maggiore accuratezza l’eventuale indicazione a un trattamento chirurgico.

L’esame a carico del Servizio Sanitario Nazionale

La procedura viene erogata come PACC - prestazione ambulatoriale - a carico del Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), consentendo così ai pazienti che ne hanno indicazione di accedere all’esame nell’ambito dell’assistenza sanitaria pubblica.

Il lavoro multidisciplinare al Maresca

La realizzazione della DISE richiede un approccio multidisciplinare e una stretta collaborazione tra diverse professionalità. Otorinolaringoiatri, anestesisti e personale infermieristico lavorano insieme per garantire il corretto svolgimento dell’esame e la massima sicurezza del paziente.

Coordinatore del gruppo di lavoro è il dottor Nunzio Accardo, specialista in otorinolaringoiatria e titolare di un Master Universitario di II livello in malattie del sonno e roncochirurgia, che ha contribuito all’introduzione della metodica presso l’ospedale torrese.

Nuovi percorsi per le patologie del sonno

L’avvio di questa attività conferma l’impegno dell’ospedale Maresca nel potenziamento dei percorsi specialistici dedicati alle patologie del sonno e nella costruzione di un modello assistenziale sempre più integrato, multidisciplinare e orientato alle esigenze del paziente.