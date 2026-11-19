Una giornata dedicata al benessere e alla formazione, tra esercizi, tecniche innovative e approfondimenti sul movimento

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Torre del Greco si prepara a ospitare la decima edizione della Neapolis International Pilates, la convention dedicata al Pilates e alle discipline del movimento, considerata dagli organizzatori la più importante del settore nel Sud Italia.

L'appuntamento, fissato per sabato 21 novembre, negli spazi dell'Hotel Poseidon, proporrà quattro workshop condotti da professionisti del settore. La manifestazione è diretta da Renato Carcatella mentre tra i docenti annunciati figurano Emanuele Specchio, Enrico Pradini, Anna Maria Vitali, Patrizia Mantovani e Cristiano Lollo.

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Il programma della mattina: Pilates e movimento tridimensionale

Ad aprire i lavori, alle ore 9, dopo la registrazione dei partecipanti, sarà Cristiano Lollo, protagonista di un workshop dedicato all'integrazione tra Pilates, fascia e movimento tridimensionale.

L'incontro approfondirà le connessioni miofasciali e le linee spiraliformi del corpo, alternando una parte teorica a una sessione pratica di 90 minuti.

I partecipanti saranno, inoltre, guidati attraverso esercizi di rotazione, torsione e movimenti a spirale, con l'obiettivo di migliorare mobilità, elasticità fasciale, coordinazione e consapevolezza corporea.

Alle ore 11 sarà la volta di Enrico Pradini, che proporrà un approfondimento sul rapporto tra gli arti superiori e inferiori negli esercizi di Matwork.

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Partendo dal principio fondamentale del Pilates, infatti, secondo cui il movimento nasce dal centro del corpo per propagarsi verso le estremità, il docente analizzerà le connessioni tra avambraccio, braccio, gamba e coscia, soffermandosi sull'organizzazione e sul controllo degli arti durante l'esecuzione degli esercizi.

Nel pomeriggio spazio al Magic Circle e al True Power Yoga

Il programma riprenderà alle ore 14 con Emanuele Specchio, che guiderà il terzo workshop dedicato all'utilizzo del Magic Circle, l'attrezzo circolare impiegato nella pratica del Pilates.

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L'incontro approfondirà l'inserimento di questo strumento nella sequenza classica di Matwork, nel rispetto dei principi della Contrology, il metodo originale sviluppato da Joseph Pilates.

Attraverso esercitazioni teoriche e pratiche, i partecipanti potranno comprendere quando e come utilizzare il Magic Circle per migliorare controllo, concentrazione e consapevolezza corporea, rafforzando il collegamento tra il centro del corpo e gli arti.

A chiudere la giornata, infine, alle ore 16, sarà Patrizia Mantovani, con una sessione dedicata al True Power Yoga, disciplina che propone un'evoluzione dinamica e contemporanea dell'Hatha e dell'Ashtanga Yoga.

La pratica unirà movimento e respirazione attraverso il Vinyasa, sviluppandosi in cinque fasi fisiologiche ed energetiche: dalla preparazione del corpo ai Saluti al Sole, fino alle sequenze più intense, al lavoro profondo e al rilassamento conclusivo dello Shavasana.

Torre del Greco punto di riferimento per la formazione nel Pilates

Con la sua decima edizione, la Neapolis International Pilates conferma l'obiettivo di offrire un'occasione di aggiornamento e confronto tra professionisti, istruttori e appassionati delle discipline corporee.

La giornata permetterà, dunque, ai partecipanti di approfondire metodologie differenti, confrontarsi con docenti qualificati e sperimentare nuove tecniche, attraverso un programma che unisce formazione teorica ed esperienza pratica.