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Torre del Greco, arrivano i parcheggi riservati ai residenti: via libera dalla giunta Mennella
Torre del Greco assegna stalli di sosta ai residenti nelle aree con strisce blu e pochi posti auto.
Assegnati stalli per la sosta auto ai residenti di Torre del Greco. Con questo provvedimento, il sindaco Luigi Mennella e gli assessori alla viabilità e ai parcheggi, Virginia Palomba e Antonio Crispino, vanno incontro alle esigenze degli automobilisti.
L’iniziativa porta a compimento un lavoro già iniziato dall’amministrazione comunale per rispondere alle esigenze dei cittadini privi di parcheggi privati nell’area di residenza.
Durante la fase iniziale del provvedimento, l’ente aveva già diminuito il costo degli abbonamenti, attraverso una missiva del sindaco Mennella. Rivolgendosi al comandante della polizia municipale, si richiedeva di adoperarsi per sostenere i bisogni manifestati dai residenti lungo le strade con strisce blu.
Essendo molto ridotto lo spazio di sosta a disposizione, la delibera comunale prevede l’individuazione di specifiche zone di parcheggio da assegnare agli abitanti dell’area circostante.
Inoltre, per accedere agli stalli riservati, si dovrà essere in possesso di un’apposita autorizzazione, a seguito del pagamento di un importo calmierato dal Comune, attraverso l’emanazione di un successivo provvedimento.
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