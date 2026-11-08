Torre del Greco piange Biagio Scognamiglio, il ricordo commosso di Antonio Borriello

Torre del Greco piange la scomparsa del professor Biagio Scognamiglio. Uomo di cultura umanistica greco-romana, è stato vicino ai giovani e ha segnato la storia della scuola italiana.

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Oggi, Torre del Greco, il mondo della scuola, dell’università e io stesso ci svegliamo terribilmente più soli. La perdita del professor Biagio Scognamiglio è un peso enorme per il cuore e per la cultura del nostro Paese. Se ne va un uomo di profondissima cultura umanistica greco-romana, ma anche di un’infinita umiltà; un’anima di altissima sensibilità, da sempre vicina ai giovani, pronta ad amarli e a incoraggiarli nel loro cammino. Con lui scompare un docente straordinario e un dirigente superiore per i servizi ispettivi del Ministero dell’Istruzione che ha segnato la storia della scuola italiana.

Dalla cattedra del «De Bottis» all'incontro con Pertini al Quirinale

Allievo dei celebri filologi Salvatore Battaglia e Vittorio Russo, con i quali si laureò discutendo una tesi su Alberto Moravia, Biagio aveva iniziato il suo percorso come stimato docente di lettere classiche (italiano, latino e greco) nei licei, diventando un pilastro e un punto di riferimento assoluto al liceo classico «Gaetano De Bottis» di Torre del Greco. Proprio tra quelle mura guidò gli studenti verso traguardi straordinari, come quando, sotto la presidenza di Sandro Pertini, ebbe l'onore di essere ricevuto al Quirinale insieme ai suoi alunni, vincitori di un premio nazionale per una memorabile ricerca su Virgilio.

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Una guida per la scuola italiana e i testi di riferimento sul MIUR

La sua eccezionale competenza lo portò poi a svolgere una preziosa attività come ispettore tecnico e dirigente superiore del MIUR. In questa veste, è stato autore di fondamentali testi di riferimento sulla funzione ispettiva scolastica – tra cui il celebre volume L'Ispettore. Problemi di cambiamento e verifica dell'attività educativa – e, fino all'ultimo, un attivo e apprezzato collaboratore della rivista e piattaforma didattica Matmedia.it.

Quella scintilla nel 1976: l’inizio del miracolo teatrale

Per me, Biagio non è stato solo questo immenso punto di riferimento istituzionale. È stato l’uomo che ha creduto in me fin dall’inizio, il custode dei miei studi e, sopra ogni cosa, un grande, insostituibile amico.

Il nostro sodalizio artistico e umano affonda le radici nel lontano 1976. Fu proprio Biagio a invitarmi per la prima volta al «De Bottis» per rappresentare spettacoli-lezioni e una conferenza sulla «Retorica dell'ironia». Da quel giorno, e da quella scintilla che lui volle accendere, è partito un viaggio meraviglioso: sono uscito da quel liceo solo nel 2001, dopo venticinque anni spesi a portare le attività pionieristiche del nostro laboratorio teatrale a livelli altissimi, ricevendo apprezzamenti diretti da ministri e direttori generali del Ministero. Se quel miracolo culturale è stato possibile, lo devo alla sua lungimirante fiducia.

La comunione intellettuale nel segno di Samuel Beckett

La nostra è stata una comunione di intenti e di menti che si è riflessa anche nella pagina scritta. Biagio, con la finezza critica e la vastità culturale che lo contraddistinguevano, ha seguito, condiviso e apprezzato i miei studi su Samuel Beckett, arrivando a curare con generosità le prefazioni dei miei saggi. Vedere la sua firma affiancata alle mie ricerche sul teatro dell'assurdo resterà per me un motivo di eterno orgoglio.

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L'ultimo saluto a un maestro e a un amico

Oggi che la sua cattedra è vuota e il suo cammino terreno si è interrotto, ci resta la certezza che il suo magistero continuerà a vivere nei saggi che ci ha lasciato, nei tantissimi studenti che ha preso per mano e nella bellezza che ha seminato nella nostra comunità.

Mi mancherai tantissimo, Biagio. Grazie per la tua mente illuminata, per la tua infinita umiltà e per la tua eccezionale amicizia.

Sit tibi terra levis.