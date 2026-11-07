Dal mare al Vesuvio, undici visite guidate gratuite tra Torre del Greco, Ercolano e Trecase

Dai sentieri del Vesuvio alle ville del Miglio d’Oro, un viaggio tra natura, storia e sapori con tutte le spese coperte dalla Regione.

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Alla scoperta delle bellezze naturali, artistiche ed enogastronomiche del territorio vesuviano attraverso undici visite guidate completamente gratuite, tra sentieri, ville storiche, siti archeologici e cantine.

Prende il via domenica 15 novembre il progetto “Le stagioni della Campania: dal mare al Vesuvio”, un programma di escursioni ed esperienze che coinvolgerà i Comuni di Torre del Greco, Ercolano e Trecase, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico dell’area.

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L’iniziativa è finanziata dalla Regione Campania, nell’ambito dell’avviso pubblico promosso dalla Direzione generale Politiche culturali e Turismo. Torre del Greco è il Comune capofila del progetto, realizzato insieme alle amministrazioni di Ercolano e Trecase.

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Le attività saranno curate dall’associazione “Vesuvio Natura da Esplorare”, con l’accompagnamento di guide del Parco Nazionale del Vesuvio, guide ambientali escursionistiche e turistiche abilitate. Ogni appuntamento si concluderà con una degustazione di prodotti tipici locali.

Quattro appuntamenti tra novembre e dicembre

Il calendario si articola in tre periodi stagionali, ciascuno dedicato alla scoperta di luoghi e itinerari differenti.

La prima fase, denominata Card Autunno, prenderà il via domenica 15 novembre con un’escursione alla Valle dell’Inferno e alla strada Matrone, nel territorio di Trecase.

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Sabato 21 novembre sarà la volta di Ercolano sacra, ipogea e monumentale, un percorso dedicato alla storia e alle testimonianze artistiche della città.

Domenica 29 novembre i visitatori potranno esplorare la riserva Tirone-Alto Vesuvio, a Torre del Greco, mentre domenica 6 dicembre è prevista l’escursione al Gran Cono del Vesuvio.

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Tutti e quattro gli appuntamenti si svolgeranno dalle 9.30 alle 13.30.

Gennaio, alla scoperta del patrimonio storico e archeologico

Il programma proseguirà con la Card Inverno, che prevede tre appuntamenti.

Il 17 gennaio, a Torre del Greco, sarà possibile visitare il litorale archeologico e Villa Sora, dalle 9.30 alle 13.30.

Il 23 gennaio, sempre a Torre del Greco, è prevista un’esperienza dedicata agli ipogei sotterranei ed ecclesiastici, con un itinerario più lungo, dalle 9.30 alle 15.30.

Il 30 gennaio sarà invece la volta del centro storico di Trecase, con una visita guidata dalle 9.30 alle 13.30.

Primavera tra ville vesuviane, vigneti e storia del vulcano

La terza parte del progetto, denominata Card Primavera, accompagnerà i partecipanti fino a maggio.

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Il 14 marzo è prevista una visita al Miglio d’Oro e a Villa Campolieto, a Ercolano, mentre il 21 marzo l’appuntamento sarà a Torre del Greco, alla Villa delle Ginestre, luogo legato alla memoria di Giacomo Leopardi.

Il 10 aprile il percorso si sposterà a Trecase, con la visita a Casa Setaro e ai vigneti del Lacryma Christi, per conoscere da vicino una delle tradizioni vitivinicole più rappresentative del territorio vesuviano.

La conclusione è prevista il 9 maggio, con un evento speciale che comprenderà anche un convegno dedicato all’Osservatorio Vesuviano e alle lave dell’eruzione del 1944.

Partecipazione gratuita: come prenotare

Tutte le esperienze saranno interamente gratuite, grazie al finanziamento regionale. Sono compresi visite guidate, degustazioni, ingressi, navette e trasferimenti.

Le prenotazioni apriranno sette giorni prima di ciascun appuntamento attraverso la pagina dedicata sul sito dell’associazione organizzatrice: https://www.vesuvionatura.it/escursioni/le-stagioni-della-campania/

Ogni prenotazione potrà comprendere un massimo di quattro partecipanti. Per gruppi più numerosi sarà necessario effettuare più prenotazioni.

Gli organizzatori invitano inoltre chi, dopo essersi prenotato, non potesse partecipare all’escursione a cancellare tempestivamente la propria adesione, consentendo così ad altre persone di usufruire dei posti disponibili.

L’iniziativa punta a promuovere un turismo sostenibile e diffuso, capace di mettere in collegamento natura, archeologia, storia e tradizioni enogastronomiche, valorizzando le numerose attrattive dei territori alle pendici del Vesuvio.