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Torre del Greco, all'Hotel Poseidon esperti a confronto sulle patologie della colonna vertebrale

Redazione Torre del Greco · 2 min di lettura
Torre del Greco, all'Hotel Poseidon esperti a confronto sulle patologie della colonna vertebrale

Lʼevento approfondisce diagnosi, chirurgia e riabilitazione della colonna vertebrale; presiede Gaetano Amorico e il responsabile scientifico è Giovanni Borrelli, con relatori specialisti e interventi fino al pomeriggio

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Compiere un excursus su tutte le problematiche della colonna vertebrale, indagando gli aspetti diagnostici, chirurgici e riabilitativi: è questo l’obiettivo di “Dolore e patologia vertebrale: diagnosi, chirurgia, terapia fisica e riabilitazione”, congresso medico, in programma all’hotel Poseidon di Torre del Greco, venerdì 6 novembre.

A presiedere il congresso è Gaetano Amorico, mentre il responsabile scientifico è Giovanni Borrelli. Il comitato sarà, inoltre, composto da Gennaro Maiorano e Daniele Sirleto.

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Per tutta la giornata, i diversi relatori presenti all’iniziativa, offriranno alla platea un valido aiuto per acquisire informazioni e conoscenze che possano essere utili alla pratica clinica personale”, spiega Borrelli.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del segretario nazionale Simmfir Massimo Costa (sindacato italiano di medicina fisica e riabilitativa), del presidente nazionale Sumai (sindacato unico medicina ambulatoriale italiana) Luigi Sodano, del segretario regionale Simfer (società italiana di medicina fisica e riabilitativa) Gaetano Amori e della consigliera comunale di Torre del Greco, con delega allo sport, Valentina Ascione.

Dopo l’introduzione affidata al responsabile scientifico, seguiranno due relazioni, che accompagneranno i presenti fino al pomeriggio inoltrato.

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