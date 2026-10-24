Torre del Greco, nuovo svincolo A3: «Perché il Comune deve spendere 600mila euro per la Pinetina?»

Sì al nuovo svincolo di Santa Maria la Bruna, ma la lista civica vuole conoscere costi, accordi e benefici per la città

Sì alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale A3 a Santa Maria la Bruna a Torre del Greco, ma con la massima trasparenza sui costi e sulle ricadute per la città. È questa la posizione della lista civica “Insieme per la città” di Torre del Greco, che solleva interrogativi sull'acquisto dell'area denominata Pinetina, per una cifra indicata in circa 600mila euro.

Il gruppo politico, rappresentato dal coordinatore Alfonso Ascione e dal consigliere comunale Vito Salvatore, non contesta l'utilità dell'infrastruttura, ma chiede all'amministrazione comunale di chiarire perché la spesa per l'acquisizione del terreno debba gravare sulle casse dell'ente.

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Il nodo dei 600mila euro per l'acquisto della Pinetina

Secondo quanto evidenziato dalla lista civica, già nel 2024, nell'ambito delle opere di miglioramento e compensazione collegate agli interventi autostradali, erano stati previsti il nuovo svincolo di Santa Maria la Bruna e il collegamento stradale di via del Monte.

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Da qui la richiesta di conoscere gli accordi successivamente raggiunti tra il Comune, la concessionaria autostradale e gli altri soggetti coinvolti.

«Perché il costo del terreno deve ricadere sul bilancio comunale?», chiedono i rappresentanti di “Insieme per la città”, sollecitando la pubblicazione della documentazione relativa all'operazione.

Un ulteriore elemento sul quale il gruppo chiede chiarimenti riguarda la relazione finanziaria 2025 di Autostrade Meridionali, nella quale, secondo quanto riportato nel comunicato, sarebbe indicata una plusvalenza prevista di circa 200mila euro dalla vendita dell'area.

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Un dato che, precisano gli esponenti civici, non dimostra necessariamente che il prezzo concordato sia eccessivo, ma rende opportuno conoscere i criteri utilizzati per determinarne la congruità.

Viabilità, inquinamento e sicurezza: le richieste all'amministrazione

La lista civica sottolinea che la realizzazione del nuovo svincolo dovrà essere accompagnata da interventi di adeguamento della viabilità esistente, con l'obiettivo di ridurre la congestione del traffico e limitare le emissioni inquinanti.

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Tra le questioni sollevate figurano anche il costo complessivo dell'intervento, comprensivo di progettazione, lavori, collegamenti stradali e manutenzione, e la ripartizione delle relative spese.

Particolare attenzione viene riservata alla sicurezza in caso di emergenza vulcanica. Il gruppo chiede infatti di sapere se il nuovo svincolo sia già contemplato nel Piano nazionale di Protezione civile per il rischio Vesuvio o se debba essere sottoposto a ulteriori valutazioni da parte delle autorità competenti.

Richiesti, inoltre, chiarimenti sui tempi previsti per l'avvio e il completamento dei lavori.

«Favorevoli allo sviluppo, ma servono trasparenza e responsabilità»

Per fare piena luce sull'operazione, “Insieme per la città” chiede la pubblicazione della delibera di acquisto, della perizia estimativa, degli accordi sottoscritti e del quadro economico complessivo dell'intervento.

«La nostra non è una posizione contraria allo sviluppo delle infrastrutture, ma una richiesta di trasparenza e responsabilità nell'impiego del denaro pubblico», sottolineano Alfonso Ascione e Vito Salvatore.

L'obiettivo, ribadiscono, è garantire che il nuovo svincolo rappresenti un effettivo miglioramento per Torre del Greco, inserendosi in un progetto più ampio di mobilità sostenibile, sicurezza stradale e tutela della salute dei cittadini.

«Torre del Greco merita opere utili, una viabilità più efficiente e un ambiente più sano», concludono i rappresentanti della lista civica.