Torre del Greco, domenica 18 ottobre torna la Marcia Rosa per la prevenzione

A cura della Redazione

Torre del Greco si tinge di rosa per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione. Domenica 18 ottobre si terrà la seconda edizione della “Marcia Rosa – Insieme per la prevenzione”, organizzata dall'Inner Wheel Club Torre del Greco e Comuni Vesuviani, con il patrocinio del Comune e dell'ASL Napoli 3 Sud.

L'iniziativa si svolgerà in concomitanza con la PittaRosso Pink Parade della Fondazione Umberto Veronesi, manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili.

Il raduno è previsto alle ore 9.30 in corso Vittorio Emanuele 131. Da qui partirà il corteo che attraverserà via Roma e via Salvator Noto, per concludersi in piazza Santa Croce.

Durante la giornata sarà presente anche un camper sanitario dell'ASL Napoli 3 Sud, operativo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, per l'effettuazione di Pap test e HPV test.

Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a indossare qualcosa di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.

Una mattinata all'insegna della solidarietà e della partecipazione, per ricordare che la prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano strumenti fondamentali per la tutela della salute.

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