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Torre del Greco, domenica 18 ottobre torna la Marcia Rosa per la prevenzione

Torre del Greco, domenica 18 ottobre torna la Marcia Rosa per la prevenzione

Seconda edizione dell'iniziativa promossa dall'Inner Wheel Club. In piazza anche un camper dell'ASL Napoli 3 Sud per Pap test e HPV test.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Torre del Greco si tinge di rosa per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione. Domenica 18 ottobre si terrà la seconda edizione della “Marcia Rosa – Insieme per la prevenzione”, organizzata dall'Inner Wheel Club Torre del Greco e Comuni Vesuviani, con il patrocinio del Comune e dell'ASL Napoli 3 Sud.

L'iniziativa si svolgerà in concomitanza con la PittaRosso Pink Parade della Fondazione Umberto Veronesi, manifestazione dedicata alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili.

Il raduno è previsto alle ore 9.30 in corso Vittorio Emanuele 131. Da qui partirà il corteo che attraverserà via Roma e via Salvator Noto, per concludersi in piazza Santa Croce.

Durante la giornata sarà presente anche un camper sanitario dell'ASL Napoli 3 Sud, operativo dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, per l'effettuazione di Pap test e HPV test.

Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a indossare qualcosa di rosa, colore simbolo della lotta contro il tumore al seno.

Una mattinata all'insegna della solidarietà e della partecipazione, per ricordare che la prevenzione e la diagnosi precoce rappresentano strumenti fondamentali per la tutela della salute.

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