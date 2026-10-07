Torre del Greco, intelligenza artificiale e reddito universale: confronto sul futuro del lavoro

A cura della Redazione

Intelligenza artificiale, trasformazione del mercato del lavoro e nuove forme di sostegno al reddito. Sono i temi al centro dell’incontro pubblico “Intelligenza Artificiale e Reddito Universale”, in programma sabato 10 ottobre, alle ore 18, presso la Sala Conferenze della SS. Trinità, in Largo dell’Annunciazione 14, a Torre del Greco.

L’iniziativa è promossa e organizzata da Luigi Gallo, della scuola di formazione del M5S coordinata da Pasquale Tridico.

Intelligenza artificiale e trasformazione del lavoro

L’appuntamento sarà dedicato a uno dei temi destinati a incidere maggiormente sul futuro della società: la crescente diffusione dell’intelligenza artificiale, le conseguenti trasformazioni del mercato del lavoro e la necessità di ripensare gli strumenti di protezione e sostegno al reddito. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella e dell’assessora Laura Vitiello.

Dal reddito di base all’euro digitale

Tra gli interventi è prevista la partecipazione del professor Andrea Fumagalli, docente dell’Università di Pavia, che affronterà il tema del reddito di base incondizionato e del tecnocapitalismo.

Interverranno inoltre il consigliere comunale Mirko Gallo, con un focus sulle misure comunali di sostegno al reddito; la consigliera regionale Elena Vignati, sulla proposta regionale di sostegno al reddito; il deputato Dario Carotenuto, sulle proposte nazionali; e l’europarlamentare Pasquale Tridico, che presenterà il progetto del reddito 2.0 e dell’euro digitale. A moderare il confronto sarà Luigi Gallo, della Scuola di Formazione M5S.

Mirko Gallo: «La politica non può limitarsi a osservare»

«Abbiamo voluto organizzare questo appuntamento perché l’intelligenza artificiale non rappresenta soltanto una straordinaria opportunità tecnologica, ma sta già modificando profondamente il mondo del lavoro e il modo stesso in cui produciamo ricchezza. Di fronte a questa trasformazione la politica non può limitarsi a osservare: deve interrogarsi su come garantire dignità, sicurezza economica e nuove opportunità alle persone», dichiara il consigliere comunale Mirko Gallo.

«È un importante momento di confronto aperto alla cittadinanza, mettendo attorno allo stesso tavolo competenze accademiche e rappresentanti delle istituzioni a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo. Anche a livello locale dobbiamo essere capaci di ragionare sul futuro e sulle nuove forme di sostegno al reddito, collegandole a una visione più ampia della società che vogliamo costruire».

Un confronto aperto alla cittadinanza

L’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza e rappresenterà un’occasione per approfondire il rapporto tra innovazione tecnologica, occupazione, disuguaglianze e nuove politiche di welfare.

L’appuntamento è per sabato 10 ottobre alle ore 18, presso la Sala Conferenze della SS. Trinità, in Largo dell’Annunciazione 14, a Torre del Greco. Ingresso libero.