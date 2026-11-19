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Torre del Greco, 74enne ritrovato morto nella sua abitazione
Secondo le ricostruzioni, l'uomo era stato visto l'ultima volta due settimane fa
Un anziano di 74 anni è stato trovato morto ieri sera nella sua abitazione a Torre del Greco.
Il decesso risalirebbe a diversi giorni fa e la scomparsa è stata segnalata dall’amministratore del condominio nel quale la vittima abitava, in via dello Sport, nella zona a ridosso dello stadio comunale Amerigo Liguori.
La ricostruzione dell’episodio
La segnalazione, inoltrata al Comune, alla Polizia e all’Asl Napoli 3 Sud, è stata posta anche all’attenzione del sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, che ha immediatamente allertato il comandante della Municipale, Gennaro Russo.
Sul posto è arrivata così una pattuglia della Polizia locale che ha iniziato la ricerca dei parenti della vittima. Un tentativo risultato vantando, tanto da indurre gli agenti a chiamare i Vigili del Fuoco che hanno forzato la porta dell’abitazione.
Il cadavere dell’uomo giaceva sul letto in stato avanzata decomposizione. Sul posto è poi arrivato anche il medico legale che ha preso in carico il fascicolo.
Dopo analisi approfondite sulla vicenda e senza segni di violenza sul corpo della vittima, la morte del 74enne è stata attribuita a cause naturali. In mancanza di familiari, la salma è stata portata all’obitorio del cimitero per procedere alla sepoltura.
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