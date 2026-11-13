Torre del Greco, Villa del Cardinale aperta e incustodita: chiesto intervento

Torre del Greco, un’anta del portone principale di Villa del Cardinale è rimasta spalancata ieri sera, lasciando libero l’accesso alla dimora settecentesca di via Purgatorio. La struttura, monumento del 1744, versa in condizioni di degrado e presenta rischi per la sicurezza pubblica.

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Un nuovo, grave campanello d’allarme è suonato ieri sera per Villa del Cardinale, l’imponente dimora settecentesca del Miglio d'Oro situata lungo via Purgatorio a Torre del Greco.

Intorno alle 19:15, passando davanti all’edificio, ho constatato con profonda amarezza che un’anta del portone principale in legno era completamente spalancata sulla strada, lasciando libero e incustodito l’accesso all’interno dell’imponente complesso monumentale.

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Il rischio per la sicurezza pubblica

La situazione rappresenta innanzitutto un rischio immediato per l’incolumità pubblica. La struttura versa infatti in condizioni di estremo degrado, con intonaci pericolanti, infissi divelti e reti di contenimento sui balconi per arginare la caduta di calcinacci.

Un varco aperto al buio espone chiunque dovesse entrare al concreto pericolo di crolli, oltre a favorire intrusioni e atti vandalici. Per questo motivo ho provveduto immediatamente a contattare le forze dell’ordine, richiedendo un sopralluogo urgente e la messa in sicurezza dell’ingresso.

Un patrimonio storico abbandonato al degrado

Ma oltre all’emergenza contingente, questo episodio riapre una ferita profonda nella memoria culturale della nostra città. Da intellettuale e storico, trovo davvero triste assistere a un simile scempio.

Edificata nel 1744, Villa del Cardinale è una testimonianza preziosa dell’architettura vesuviana del Settecento che, nel corso degli anni, è stata lasciata in balia di un abbandono inaccettabile.

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Davanti a una tale incuria protratta nel tempo, i trafficanti d’arte hanno potuto fare man bassa, rubando stemmi, decorazioni ed elementi architettonici insostituibili da questa bellissima dimora.

Uno scempio ai danni dell'identità di Torre del Greco

Lasciare un portone spalancato su un monumento del 1744 non è soltanto un problema di ordine pubblico, ma l’ennesimo atto di uno scempio silenzioso ai danni del patrimonio storico e dell'identità stessa di Torre del Greco.