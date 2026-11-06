TorreSette torresette.news
Torre del Greco, apre l'asilo nido a Villa Guerra
Il taglio del nastro ci sarà venerdì 13 novembre in via San Gennariello
Apre l'asilo nido all'interno di Villa Guerra. Venerdì 13 novembre, alle ore 11, ci sarà la cerimonia di inaugurazione a cui prenderanno parte, oltre ai bambini ammessi e alle loro famiglie, il sindaco Luigi Mennella, la consigliera regionale Loredana Raia, il vicesindaco Michele Polese, l’assessore Mariateresa Sorrentino e il dirigente coordinatore dell’ambito N 31 Amedeo Cortese.
Arriva così alla conclusione l’iter che ha riguardato prima la ristrutturazione completa dell’immobile di via San Gennariello, attraverso i fondi del programma Pics (Programma integrato città sostenibile), e poi la formalizzazione del servizio, che riguarderà ben 59 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.
Con l’apertura di Villa Guerra 109 bambini potranno usufruire del servizio promosso dall’amministrazione comunale, grazie al lavoro dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dagli uffici guidati dal dirigente Amedeo Cortese.
A gestire il servizio di asilo nido saranno la cooperativa educativa sociale Edufop, la cooperativa La rosa di Gerico e il Consorzio Italia.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/comuni-vesuviani-torre-del-greco/2026/11/06/torre-del-greco-apre-l-asilo-nido-a-villa-guerra
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.