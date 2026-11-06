Torre del Greco, apre l'asilo nido a Villa Guerra

Il taglio del nastro ci sarà venerdì 13 novembre in via San Gennariello

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Apre l'asilo nido all'interno di Villa Guerra. Venerdì 13 novembre, alle ore 11, ci sarà la cerimonia di inaugurazione a cui prenderanno parte, oltre ai bambini ammessi e alle loro famiglie, il sindaco Luigi Mennella, la consigliera regionale Loredana Raia, il vicesindaco Michele Polese, l’assessore Mariateresa Sorrentino e il dirigente coordinatore dell’ambito N 31 Amedeo Cortese.

Arriva così alla conclusione l’iter che ha riguardato prima la ristrutturazione completa dell’immobile di via San Gennariello, attraverso i fondi del programma Pics (Programma integrato città sostenibile), e poi la formalizzazione del servizio, che riguarderà ben 59 bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.

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Con l’apertura di Villa Guerra 109 bambini potranno usufruire del servizio promosso dall’amministrazione comunale, grazie al lavoro dell’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dagli uffici guidati dal dirigente Amedeo Cortese.

A gestire il servizio di asilo nido saranno la cooperativa educativa sociale Edufop, la cooperativa La rosa di Gerico e il Consorzio Italia.