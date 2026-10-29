Torre del Greco, il sindaco Mennella ridistribuisce le deleghe: nuovi incarichi per Polese e Di Donna

Con due decreti firmati il 28 ottobre, il primo cittadino riorganizza alcune responsabilità amministrative, puntando sulla sicurezza del territorio e su iniziative culturali e sociali

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Sono state delegate le cariche per la protezione civile e per la promozione lettura e valori di pace. Alla protezione civile al vicesindaco Michele Polese; Pina Di Donna consigliera delegata alla promozione della lettura e dei valori della pace.

Queste sono le novità introdotte dal sindaco di Torre del Greco, attraverso due appositi decreti firmati nella giornata di ieri, mercoledì 28 ottobre.

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Il primo riguarda direttamente la giunta: da ora e in avanti le vicende relative alla protezione civile saranno di competenza del vicesindaco Michele Polese, titolare già delle deleghe su urbanistica, demanio, porto e litorale, servizi tecnologici, partenariato pubblici-privato, project financing, opere pubbliche del Pnrr, ambiente, ciclo integrato dei rifiuti e delle acque e igiene. Finora competente per la protezione civile era direttamente il primo cittadino.

L’altro decreto parte invece dalle linee programmatiche di mandato del sindaco e approvate dal consiglio comunale, che “individuano nella promozione della lettura un obiettivo prioritario e strategico per la crescita sociale, civile e democratica dell’intera comunità cittadina”, ricordando inoltre che “in attuazione del programma di governo, costituisce adempimento propedeutico ed essenziale la formale redazione, approvazione e sottoscrizione del patto locale per la lettura in collaborazione con la rete istituzionale, le scuole, le biblioteche, le librerie, le associazioni culturali e altri soggetti del territorio interessati, finalizzato alla promozione della lettura”.

Inoltre, viene evidenziato come lo scorso primo ottobre il consiglio comunale “ha approvato l’adesione del Comune di Torre del Greco al coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, con conseguente dichiarazione di città per la pace e i diritti umani”. Partendo da questi presupposti, il sindaco ha deciso di conferire alla consigliera comunale Pina Di Donna “la delega relativa allo studio, proposta e raccordo per l’attuazione degli obiettivi di mandato relativi alla promozione della lettura e dei valori della pace”.